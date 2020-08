Un total de 13 personas fallecieron asfixiadas en una discoteca de Perú cuando intentaron huir ante la llegada de la policía, que intervino para interrumpir una fiesta clandestina que se estaba realizando.

Según publicó el diario La República, el hecho ocurrió hoy domingo a la madrugada en un local del distrito Los Olivos, en la ciudad de Lima.

Los encuentros masivos no están autorizados en Perú debido a la pandemia. En ese contexto, la policía fue informada sobre una fiesta que se estaba desarrollando de forma clandestina en una discoteca y acudió al lugar.

Los participantes del evento, se estima que eran alrededor de 100, empezaron a querer escapar cuando llegó el Escuadrón Verde de la Policía Nacional y se aglomeraron en la zona de la única puerta que estaba habilitada. El amontonamiento hizo que muchos de ellos cayeran al suelo al no poder respirar.

23 personas fueron detenidas y 6 resultaron heridas, entre policías y civiles. Los propietarios del lugar fueron detenidos en horas de la mañana.

El general Orlando Velasco confirmó que 15 de los 23 intervenidos en el interior del local Thomas Restobar fueron diagnosticadas con COVID-19 positivo. Ellos serán trasladadas hacia la Villa Panamericana, donde cumplirán con su arresto en aislamiento. Los agentes que participaron del operativo están siendo sometidos a pruebas de diagnóstico para certificar si resultaron contagiados.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, pidió una «investigación rigurosa y sanción para propietarios y organizadores», según publicó el diario El Comercio.

“Tengo diversas sensaciones y emociones como persona, como autoridad, con estas circunstancias. Obviamente tengo pena y tengo tristeza por las personas y los familiares de las personas que han perdido la vida, pero también tengo cólera e indignación por los responsables de organizar este tipo de eventos”, agregó.

Asimismo, solicitó a la ciudadanía que actúe con responsabilidad y no arriesguen su salud. «Por favor, no sean irresponsables, no expongan la vida de las personas. Esas 13 vidas se han podido salvar si no tuviéramos este tipo de comportamiento, negligencias de empresarios que a sabiendas que están prohibidos este tipo de eventos”, sostuvo.