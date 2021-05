La Dirección de Tránsito se encuentra en el edificio donde antes estaba el Banco de La Pampa. El lugar es compartido con Juzgado de Faltas y Sempre. Ayer, dos personas de distintas áreas dieron positivo de Covid-19, esta información fue confirmada a Impacto Castex por fuentes confiables.

“No es la primera vez que pasa, en enero se repitió la situación y no cerraron para desinfectar, como si lo hicieron en la municipalidad cuando hubo casos”, dijeron y agregó que “somos más de 30 personas que trabajamos en el edificio, todos tenemos familia y todos estamos en riesgo por las dos personas que dieron”.

Según pudo saber este diario, es grande el malestar que sufre el personal de Tránsito y el destrato desde el director de Tránsito, el policía retirado Luis Gil, “por ejemplo cuando nos obligaron a infraccionar a una persona positiva de Covid-19, llamamos al Jefe del área, le explicamos la situación y nos respondió que igual hagamos al multa”.

Cabe destacar que el encargado del área es paciente de riesgo, por lo tanto hace más de un año que no trabaja de manera presencial. Esto no le impide ordenar a sus empleados a realizar tareas que los exponen sin tener en cuenta los riesgos.

Además, remarcaron que “no nos dan desayuno, la ropa nos las pagamos nosotros, la comida cuando hacemos horas extras tampoco nos las dan, aunque la intendenta no nos quieren dar horas extras, nuestro sueldo es muy bajo, no nos cuidan, no les importa si nos contagiamos”.

“Escuchamos que en la radio nos dicen nos manden a trabajar, a nosotros nos encantaría porque del sueldo que nos pagan no podemos vivir y le pedimos horas extras a la intendenta y no nos quieren dar, argumentando que no tienen plata”, manifestó.

Desde el área piden ser vacunados por el constante contacto directo con personas, pero la Jefa Comunal dijo que no eran esenciales, aunque personal municipal si recibió la vacuna, lo que nos lleva a preguntas ¿hay vacunatorio vip en Castex?

Este medio pudo saber que quienes integran la Dirección de Tránsito temen a las represiones por parte del Ejecutivo si se manifiestan y dan a conocer lo que viven día a día.