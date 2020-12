Los cuatro teléfonos celulares secuestrados a los dos médicos investigados por la muerte de Diego Armando Maradona comenzaron a ser analizados ayer, mientras las hijas Dalma y Gianinna y una hermana del astro representada por Matías Morla, fueron aceptadas como particulares damnificadas, informaron fuentes judiciales.

La pericia sobre los aparatos se inició pasadas las 9 en la sede de la Fiscalía General de San Isidro, búnker de los tres fiscales que firman y llevan adelante el expediente: Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Los teléfonos son tres iphone (uno de Leopoldo Luque y dos de la psiquiatra Agustina Cosachov), y un smartphone perteneciente a la mujer del neurocirujano, entregados voluntariamente (incluso aportaron sus claves) por ambos profesionales, investigados como presuntos autores de «homicidio culposo».

La herramienta tecnológica que tienen los fiscales es es el UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense), equipo que permite extraer de un celular, una tablet o cualquier otro dispositivo la información almacenada en su memoria o en tarjetas SIM. La tarea tardará varios días y los fiscales analizarán comunicaciones y mensajes de importancia para la causa, orientada a determinar si Luque y Cosachov eran responsables de la salud de Maradona durante su la internación domiciliaria en el country de Tigre donde falleció.

Argumentos.

A la fiscalía llegaron los defensores de Luque y Cosachov, Julio Rivas y Vadim Mischanchuk respectivamente, y Mario Baudry, abogado del hijo menor de Diego, particular damnificado en el expediente. En declaraciones a la prensa, Baudry cargó contra el neurocirujano Leopoldo Luque, asegurando que dos clínicas habían considerado «que no era necesario» someter a Maradona a una cirugía por el hematoma subdural, ya que podía solucionarse con «medicamentos» y que no fue el profesional que lo operó.

«En (la clínica platense) Ipensa no estaban de acuerdo y por eso lo traen a Olivos, donde no lo operó personal de la clínica porque tampoco estaban de acuerdo. Fue operado por otro personal médico. Y cuando quieren llevarlo la clínica dice que no, entonces Luque firma con la psiquiatra y dos hijas» declaró al canal TN.

Después, Mischanchuk defendió a su clienta: afirmó que la medicación que prescribía a Maradona «no podía causarle la muerte a ninguna persona», que la salud de Diego «estaba controlada por un grupo de médicos» y que «hubo un clínico» que lo visitó en el country San Andrés de Tigre. «Ese clínico indicó algo y veremos si se cumplió. Si dijo que volvía, cuándo volvía y veremos si volvió, si el paciente lo quiso recibir o no» añadió el defensor.

Querellantes.

Mientras tanto, el expediente sumó dos nuevas querellas que tendrán acceso a la causa, podrán pedir medidas y controlar la prueba producida. Por un lado, el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, aceptó el pedido formulado por Dalma (33) y Gianinna Maradona (31) como particulares damnificadas. Las hijas de Diego y Claudia Villafañe están patrocinadas por el abogado Federico Guntin, del estudio «NBF», que las representará junto a sus socios Nicolás Noro Villagra, Sebastián Baglietto, Rodolfo Feito y Lucas Amado.

Además, la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro aceptó como particular damnificada a una de las hermanas del astro, Rita Mabel «Kity» Maradona (67), representada por Matías Morla, apoderado y abogado del Diez al momento de su muerte.

Fuente: Télam