¿Quién se hubiese imaginado que Patricia Sosa y Valeria Lynch serían las protagonistas del nuevo escándalo del mes? Al parecer la cantante de «Aprender a volar» tuvo una fuerte pelea con la intérprete de «Me das cada día más», a quien consideró mucho tiempo como su amiga, y le declaró la guerra. «Me traicionó, me clavó un puñal», sentenció Sosa.

El conflicto entre ambas artistas arrancó cuando el concierto virtual que preparaba Lynch tuvo que ssupenderse por fallas técnicas y decidió pasarlo para otra fecha. Justo esa otra fecha su show coincidía con el que tenía programado Sosa. «Tuve que pasar la fecha de mi streaming por esto que pasó y me pone muy mal por esa traición fea de quien supuestamente es mi amiga y no le importó nada. Me puse muy mal cuando el streaming de ella, que lo quise mirar, se frustró. La llamé y le dije que era una lástima lo que le pasó, pero que me perjudica mucho. Tengo personas a mí cargo que hace cinco meses que no trabajan y se necesita recaudar», afirmó Patricia Sosa en diálogo con Intrusos.

Y arremetió contra su examiga: «Hace años que vengo sufriendo desplantes de Valeria. Que no me contesta los mensajes… Me entero que fue abuela por las redes, de que se separó, por las redes… Ya no es mi amiga porque no se actúa así con los amigos. En una relación donde si el otro no pone amor uno tiene que poner el doble».