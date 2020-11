Patricia Bullrich, presidenta del PRO, viajó hacia la provincia de Córdoba durante el fin de semana para formar parte del banderazo del domingo. La gran polémica fue porque, acompañada por dos personas, utilizó pasajes correspondientes al Senado de la Nación pedidos por la senadora Laura Rodríguez Machado.

Con la pandemia por COVID-19 en un complicado momento en el interior del país, arribó el sábado por la noche y mantuvo distintas reuniones con dirigentes. Según explicaron a El Destape desde el Senado, «tradicionalmente los senadores distribuyen sus pasajes entre personas de bajos recursos de sus provincias para que puedan venir a realizarse un tratamiento en Buenos Aires o porque necesitan realizarse una operación que por su complejidad no se puede llevar a cabo en su pueblo o ciudad».

De todas maneras, no fue el caso de Bullrich y «pocas veces» se usa para este tipo de situaciones, por eso se ganó muchas críticas y éticamente fue claramente reprochable. Por eso, en diálogo con Terapia de Noticias, por LN+, se refirió al tema y se defendió ante las fuertes críticas asegurando que su equipo «no tenía información» sobre los pasajes. «Voy a devolver el dinero», dejó en claro.

Además, en relación a la polémica situación, la ex ministra de Seguridad de la Nación con Mauricio Macri expresó: «Fue medio rápido. Hablé con el apoderado del partido que iba a sacarlos, después él habló con la secretaria privada de la senadora porque no había muchos pasajes. Fue toda una confusión, yo pido disculpas, sinceramente. Si bien es legal el mecanismo porque son innominados, no lo considero ético de mi parte».