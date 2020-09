La interna dentro de Juntos por el Cambio se profundiza cada vez más y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a atacar al ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó que pidió construir una nueva oposición que encabece dirigentes “jóvenes” y no el ex presidente Mauricio Macri o Elisa Carrió o la propia ex ministra de Seguridad. En ese marco, aseguró que “sustituirán” al Gobierno nacional en 2021.

“Somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones de 2021”, dijo Bullrich en una entrevista en TN, generando confusión y debate en las redes sociales, ya que, el próximo año son las elecciones legislativas, no se cambia ningún gobierno.

Tras romper la cuarentena, contagiarse de coronavirus y finalmente recuperada, la ex funcionaria macrista salió con los tapones de punta contra el ala monzonista que propone la construcción de una oposición moderada y que planteó la necesidad de un recambio generacional en la oposición añ sostener que Juntos Por el Cambio es parte “del siglo pasado”.