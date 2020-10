Tras haber contraído coronavirus y de levantar sospechas de que se contagió en una marcha, la ex ministra de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, convocó a otro banderazo para el 12 de octubre. Esta movilización será en contra del Gobierno porque, aseguran en el macrismo, hay una «agenda clandestina» paralela a la pandemia del coronavirus y en reclamo por la situación económica, el regreso a las aulas y «la impunidad para llevarse puestos a los jueces».

A través de un video, la actual presidenta del PRO invitó a sus seguidores a participar del banderazo el próximo lunes, feriado nacional por el Día del Respeto de la Diversidad Cultural. «El 12 de octubre voy con mi bandera y mi auto a la marcha, y voy porque creo que tenemos que salir de la situación en la que estamos. Miles de empresas, comercios, trabajadores, estudiantes: todo el país en la debacle total», incentivó Bullrich.

Bullirch dio positivo su test de COVID-19 hace un mes. Dos semanas antes había participado de un banderazo contra el Gobierno y se encendieron las alarmas por las marchas opositoras en plena pandemia.

Ahora, la exfuncionaria se refirió sobre la situación de la educación: «Y los estudiantes que no vuelven a estudiar, en sus casas y sin escuelas, destruyendo un año de educación», señaló la presidente del PRO en un video publicado en su cuenta de Twitter. Asimismo, agregó: «Por todo esto tenemos que marchar, porque además atrás de esta agenda hay una agenda clandestina: es la agenda de la vicepresidenta, de la impunidad, de querer llevarse la Corte Suprema puesta, de llevarse los jueces puestos, de llevarse al procurador, de decir que en Argentina no pasó nada, y eso no lo vamos a dejar pasar».