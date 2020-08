Horas después de la marcha opositora del #17A, la presidenta del PRO y ex ministra de Cambiemos, Patricia Bullrich, desafió al ex presidente Mauricio Macri al afirmar que busca liderar el espacio opositor al gobierno de Alberto Fernández. En medio de la pandemia por el coronavirus, la oposición agitó desde los medios de comunicación afines una peligrosa manifestación en varios puntos del país para protestar contra las políticas sanitarias oficiales, la Reforma Judicial y los funcionarios del kirchnerismo. La alianza Cambiemos trató de despegarse de la movida, pero varios ex funcionarios participaron de la marcha.

Con Macri exiliado en Europa en medio de la crisis por el COVID-19, la oposición busca un nuevo líder y Patricia Bullrich ya se anotó en esa carrera. La ex ministra de Seguridad participó activamente de la organización de la marcha con muchísima exposición en los medios afines al macrismo y se la vio abordo de un automóvil en la Avenida 9 de Julio durante la manifestación opositora. «Millones de personas se movilizaron a partir de un programa de República, Libertar y Trabajo y para no seguir en una cuarentena que no es una cuarentena», dijo Bullrich horas después de la convocatoria en el canal TN.

Patricia Bullrich desafió a Macri Patricia Bullrich desafió a Macri Posted by El Destape – Videos on Tuesday, August 18, 2020

«Concurrí a la marcha porque creo que se está discutiendo el problema de la representación», dijo Bullrich en un solapado mensaje a sus aliados en la oposición que se quisieron despegar del #17A y al propio ex mandatario. A diferencia de otras convocatorias organizadas por la oposición y los medios, Mauricio Macri no se expresó como suele hacer a través de la redes sociales y sigue en su gira por Europa alejado del complicado frente judicial que lo apunta en Argentina. En cambio, el PRO respaldó la marcha a través de la cuenta oficial partidaria en Twitter.