En diálogo con Alfredo Leuco por TN, la presidenta del PRO intentó darle más centralidad a la marcha organizada por Mauricio Macri y Clarín e insistió que deben representar a esas personas.

“Ayer la gente nos dijo ‘no queremos impunidad, no queremos que se disfrace una reforma judicial, no queremos que el pacto de Alberto presidente se realice”, enfatizó.

“Tenemos que representar a aquellas personas que pusieron en nosotros y en Mauricio Macri el voto, el 41%. Le hablo a los dirigentes de nuestro partido que no salieron, pero también felicitó a los miles de dirigentes del PRO y de Juntos por el Cambio que estuvieron en las marchas”, agregó.

Por último la ex ministra represora, que no cuenta actualmente con ningún cargo legislativo, destacó que hará todo lo posible par que las leyes no sean debatidas en Congreso: “Le dijimos que retire la reforma judicial y pusieron el pie en el acelerador, va a ver que no va a salir”.