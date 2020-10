El exconcejal de Pueblo Nuevo, Roberto Torres, vuelve a la política con un armado surgido de la referentes evangélicos para dar disputa electoral en 2021. Ya inició conversaciones con Propuesta Federal.

Torres conto que “UNO” surgió por las coincidencias “de un grupo de representantes de la iglesia evangélica argentina” pero aclaró que no se trata de “un partido confeccionar”.

El pastor Roberto Torres adelantó que los une la oposición a la legalización del aborto pero también están abiertos a que se sumen quienes “defiendan la república, las instituciones, las libertades, el valor al mérito, el esfuerzo, la propiedad privada, donde la familia y los valores que uno tiene puedan ser respetados”.

“Hoy es un movimiento y estamos con las cuestiones legales. Creemos que puede ser algo de largo plazo pero estamos empezando a dar pasos concretos. Se arma para el 2023 pero participar de las elecciones de 2021 serviría para que nos vayan conociendo”, contó Torres.

Entre las consignas enunciadas aparecen las que esgrimió Cambiemos para realizar las distintas marchas y caravanas contra el Gobierno Nacional que también se replicaron en La Pampa.

“No participé de las marchas pero es cierto que adherimos 100 por 100 con las consignas” pero, aclaró que “no lo hacemos desde la queja. Nos preocupa que nos alejamos de esas cuestiones, que se ven forzadas o cuestionadas, y todos que tenemos que salir y poner el hombre porque se trata del futuro de nuestros hijos”, indicó.

Aborto

El pastor de negó a decir que rechazan la legalización y optó por retomar el discurso de “las dos vidas”. Dijo que más que rechazo, como partido vamos a defender la vida como derecho básico, desde el momento de concepción como dice nuestra Constitución”.

Respecto del anuncio del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones el 1 de marzo pasado, antes de la pandemia, Torres señaló que “el que no se haya presentado todavía puso más en evidencia que no es un tema primordial y que no es un tema de salud pública. Si hubiese sido así no importa que haya pandemia”.

“De hecho la pandemia pone en evidencia que cuando un tema es de salud y es importante se para el mundo. Por el aborto no se para el mundo porque no es un tema de salud pública y ese es el gran motivo por el cual no se trató este año”, indicó.

Torres aventuró que el proyecto, de tratarse con esta composición en el Congreso, volvería a ser rechazado. ”Porcentualmente Diputados tiene la misma conformación de verdes y celeste que en 2018, con lo cual el oficialismo tiene número para aprobarlo, y parte de la oposición que lo apoya. Pero el relevamiento que se hizo nos da que los números no están como para que sea aprobad en el Senado”

Pero lamentó que “este es un tema que tiene que ver con la decisión política, porque para algunos este es transaccional y pueden cambiar su voto por algo que interpreten pueden ser mejoras para su provincia. En Estados Unidos negocian así y se ponen por escrito los acuerdos. Aunque esto no se puede comparar con nada porque es el derecho a la vida. Y nosotros seguiremos levantando las banderas de las dos vidas”.

Pandemia

El exconcejal de Pueblo Nuevo que en el final de su mandato se acercó a Propuesta Federal, consideró que “la gestión del gobernador Ziliotto de la pandemia “ha sido muy buena en algunas políticas y otras no”.

“Creo que, si bien no lo manifestó, se abrió del presidente en lo que es la apertura de la economía. Uno puede decir con el diario del lunes que es fácil verlo, pero llevamos casi 8 meses y esto se podría haber visto antes y corregido. Estuvimos los primeros meses encerrados y ahora en el peor momento estamos viendo cómo hacemos para irnos de vacaciones”, dijo.

“En ese sentido, Ziliotto se dio cuenta que si seguía ese camino la economía se iba a destruir. Por eso creo que esta fase 2 es la más correcta, con cuidado y aislamiento pero que la economía pueda mantenerse”, finalizó.

