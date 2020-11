Pasó medio siglo de aquel Racing de Castex, campeón invicto

La historia que está grabada en las páginas albas indican que: tras golear a Cultural Argentino, se consagró campeón del sur y enfrentó a Ferro de Alvear en la final. Desde los primeros minutos del encuentro, los castenses ante el «Turco» piquense pasaron siempre ataque, dominando el campo de juego en todas sus líneas. De allí que enseguida se producen dos claras situaciones de gol que no se concretan; en la primera ante un tiro de cabeza de Politano que da en el palo, y luego un fuerte disparo de Juan Carlos Torres que detiene bien Ledesma. Evidentemente Racing se erigía en más que la visita, que solo oponía entusiasmo y garra en su última línea, pese a ser superado por los ágiles locales. Sobre los 16, Riela avanza sobre el mediocampo, da para Juan Carlos Torres que tira, falla Ledesma y Villa que entraba convierte de cabeza, obstaculizado por un defensor: uno a cero.

El local siguió presionando y generó varias situaciones de gol. A los 27, Guerediaga centra desde la derecha y Gutiérrez, que entraba por el medio, marca el 2-0 con un potente disparo de cabeza. De ahí en más, se llega al descanso con una justa ventaja favorable al local.

El segundo tiempo fue similar al primero, mostrando a la visita defendiéndose y tratando de evitar un abultado marcador. A los 11, Guerediaga avanza por el medio, toca largo para Villa que entra solo y vence por tercera vez a Ledesma. Después de este nuevo tanto, solo un equipo había en la cancha. Tal es así que en solo dos minutos se producen dos nuevos goles: a los 17, Guerediaga toca para Villa que trata de eludir al arquero que lo obstaculiza, toca hacia atrás para Riela, que con tiro suave por elevación decreta una nueva caída de la valla visitante; y a los 18, quinto gol para Racing, a cargo de Juan Carlos Torres, tras recibir un buen pase de Villa. Transcurren 6 minutos del segundo tiempo y Villa, tirado hacia la izquierda llega hasta la última línea, da atrás para Juan Carlos Torres, quien toca a su hermano Oscar que con tiro por elevación concreta el 6 a 0. A los 30, jugada similar a la anterior. Villa encara por la izquierda, pone un centro a la cabeza de Juan Carlos Torres y este consigue el anteúltimo gol de la tarde. Cierra el “Albo” la cuenta a los 38, con un potente disparo de Guerediega, que desde más de treinta metros la colocó en el ángulo y marcó el 8-0 definitivo.

Dos debutantes hubo en el local: Jorge Torres y Antonio Peirano, jóvenes valores de las inferiores que ya habían estado en quinta y sexta división de la entidad.

Claro triunfo del campeón de la zona Sur, que terminó su campaña en condición de único invicto del torneo, con la delantera más efectiva y la defensa menos vencida de su zona.

El partido con Cultural Argentino, Racing formó con Conci, Rojas, Plaza (Peirano), Lucero (Jorge Torres), Riela, Gutiérrez, Politano, Guerediaga, Villa, Oscar Torres y Juan Carlos Torres.

Cultural lo hizo con Ledesma, Arroyo, Hartfield, Bogetti, Zúgaro, Gómez, Moreno, Bollini, Escobar, Silvestres y Meisels.

La terna arbitral la encabezó Jesús del Canto con Vega y Tealdi

En ese partido se recaudaron 57.000 pesos argentinos.

En la fase clasificatoria sureña se dieron estos resultados para Racing: Vs. All Boys 3-3 (L) y 1-1 (V), Vs. Independiente 1-1 (V) y 0-0 (L), Vs. Atlético Catriló 3-1 (L) y 4-0 (V), Vs. Estudiantil 1-1 (V) y 1-0 (L), Vs. Deportivo Argentino 3-0 (L) y 4-1 (V) y Vs. Cultural Argentino 3-1 (V) y 8-0 (L)

Los cuatro mejores (dos de cada zona) se enfrentaron en las semifinales, siendo protagonistas de cara a la definición del campeonato oficial. Ferro de Alvear derrotó a All Boys y tuvo que enfrentar a los castenses en la final, que dejaron en el camino a Sportivo Realicó.

Semifinales y finales

En semifinales se cruzó con Sportivo Realicó al que le ganó 1 a 0 en el partido de ida y 2 a 0 en el de vuelta.

La gran final fue ante Ferro de Alvear, empatando 1 a 1 en terreno verde y venciéndolo 2 a 1 en Castex.

El partido final del torneo de 1970 se jugó el 22 de noviembre en la cancha de Racing, con el arbitraje de José Ortiz y una recaudación de 5.760 pesos. Los «Albos» ganaron 2 a 1 con goles de Roberto Villa y Eduardo Guederiaga en el primer tiempo, mientras que para los verdes descontó en el complemento Jose Carlini y el arquero Raul Conci le contuvo un penal a Ricardo -La Ganza- Urtiaga.

El equipo dirigido por Ricardo Lescano alineó a Raúl Conci; Antonio Lucero, José Luis Rojas, Ángel Gutiérrez y Oscar Plaza; Carlos Riela, Oscar Torres, Pedro Politano y Eduardo Guederiaga; Roberto Villa y Juan Carlos Torres. Los suplentes fueron Gubert Molinari, Eduardo Fernández, Ricardo Kholer, Francisco Hernández, Julio Blanco, Julio Ranocchia y Juan Loreti.

El plantel campeón

Raúl Orlando Conci, Juan Antonia Lucero, José Luis Rojas, Ángel Gutierrez, Oscar Plaza, Eduardo Héctor Guerediaga, Carlos Alberto Riela, Oscar Torres, Pedro Politano, Roberto Eliseo Villa, Juan Carlos Torres, Julio Alberto Blanco, Ricardo Koller, Juan Miguel Loreti, Julio Ranocchia, Humberto Francisco Molinari, Jorge Rúben Vaja, Jorge Torres, Máximo Rubén Fernández, Guido Edgardo Clérice, José Antonia Peirano, Carlos Maruelli, Francisco Martín Hernández, Miguel Ángel Mainardi, Omar Esteban Pacheco, Ricardo Esnal, entre otros.

El técnico fue Ricardo Lezcano como preparador Físico y masajista estuvo Juan Bautista Torres, el utilero: Juan Razzini y la presidencia de la entidad estuvo a cargo de Ludi Ranocchia.