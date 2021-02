La propuesta del legislador, según informó La Política Online, es una manera de buscar un consenso entre todas las fuerzas políticas con responsabilidad de gobierno del país y que a la vez la decisión esté sometida a un criterio epidemiológico, ya que el principal argumento que puso en crisis las primarias es la masiva movilización de gente en medio de una pandemia.

Propuestas.

Kirchner defiende la realización de las primarias, por eso no descarta proponer que si la pandemia se agrava, las primarias y las generales se hagan el mismo día. Es una idea que contempla la posibilidad de correr todo el calendario para que las primarias se hagan en septiembre, dando tiempo a que avance la vacunación, indicó el portal.

El jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados llevó esa idea a la cumbre que mantuvo con el presidente, Sergio Massa, Eduardo «Wado» de Pedro y Santiago Cafiero el jueves en la Rosada. Como explicó LPO, Wado y Cafiero plantearon postergar de agosto a septiembre las PASO -una idea también sugerida recientemente por el gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto-, que los gobernadores habían pedido suspender del todo en septiembre con el argumento de la pandemia.

La idea de los gobernadores no es compartida por Kirchner. De todos modos, si bien la posición del kirchnerismo es favorable a la realización de las PASO, saben que la elección genera un riesgo de contagio.

Criterio epidemiológico.

Para sacar la discusión de la política, el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos propuso que se establezca un criterio epidemiológico para decidir qué medidas adoptar en torno a las elecciones. Y que para establecer ese criterio se convoque a los ministros de salud de todas las provincias.

El Consejo Federal de Salud (Cofesa), que reúne a los ministros de salud de todo el país, entre ellos el pampeano Mario Ruben Kohan, es el ámbito que según Máximo Kirchner debería realizar una evaluación según el nivel de contagios y a partir de ese criterio nacional establecer las modificaciones en el calendario si resulta necesario.

En el Cofesa participa tanto el oficialismo como la oposición, por lo que un consenso surgido de allí podría ser incorporado al debate ulterior en el Congreso. Si la decisión es que no haya dos elecciones, y que las PASO no se hagan ni en agosto ni en septiembre, Kirchner propone que en octubre se realice una doble elección en simultáneo.

El objetivo es que si se llega a dar ese escenario, no se aplique una suerte de ley de lemas, el polémico sistema que rige en Santa Cruz en el que puede suceder que el ganador no sea el candidato más votado.

Fuente:La Arena