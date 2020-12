La gremialista de ATE, Liliana Rechimont, afirmó que los cargos previstos para Salud en el presupuesto del año próximo son «insuficientes» y, además, que se discrimina a las ramas de administración y servicios generales. En una conferencia de prensa, aseguraron que el sistema ya «colapsó» y que el personal de Salud está «al límite».

La sindicalista indicó que a partir de la información que le brindó un diputado de Cambiemos se enteraron de que el presupuesto que se trata este mismo martes, prevé el ingreso de 82 trabajadores de salud a la planta permanente o semipermanente (artículo 5º). «Es insuficiente y discriminatorio», disparó, en relación a que solo está contemplado el Hospital Lucio Molas y abarca a la rama médica, profesional y enfermería, pero excluye a administrativos y servicios generales.

De esos cargos, 30 son profesionales full time, 30 enfermería y 22 para la rama técnica, solamente para el hospital Lucio Molas. «Celebramos que el gobierno haya tomado la decisión aunque es insuficiente. Están faltando dos ramas importantes, que son administrativa y de servicios generales», advirtió.

En ese sentido, señaló que la rama administrativa cumplió «un rol fundamental» durante la pandemia para llevar los expedientes de los trabajadores y, además, los preventores que han sido en el hospital «la primera barrera en la detección de los pacientes que ingresan al hospital, que son quienes le realizan el triage y los acompañan a los servicios donde tienen que ser atendidos». «La mayoría, el 80%, son artículo sexto, por lo tanto no entrarían en la planta», dijo.

Rechimont cuestionó que «los cargos son para Santa Rosa, no hay para el interior de la provincia». «Celebramos que ingresen a trabajadores que trabajaron en la pandemia pero es insuficiente y además discriminatorio de cara a los compañeros y compañeras que pusieron su tiempo y sus esperanzas de que en algún momento poder ingresar, choferes, operadores, todos van a quedar afuera por no tener un título de grado. La salud se hace entre todos y todas», reclamó.

El delegado de los precarizados, Mariano Santajuliana, consideró «insuficiente» la propuesta del estado provincial. «Desde abril estamos reclamando los cargos que se necesitan, no solo en el Molas, sino a nivel provincial». «Los trabajadores precarizados, artículo sextos y monotributo fueron el eje principal de nuestro reclamo en este contexto agravado por la pandemia», indicó.

Santajuliana señaló que «hay un déficit de personal de salud, sobre todo en enfermería, porque el hospital tenía un déficit antes de la pandemia».

«Nos parece que esto no es la solución», afirmó. Y recordó que en Santa Rosa se proyecta abrir el hospital nuclear el próximo año. «Es inmenso, no sabemos cómo se va a distribuir el personal de salud en esas instalaciones. Trabajamos este año con falta de personal y tuvimos que convocar incluso a estudiantes de enfermería y a distinto personal. Fueron afectados por la pandemia, se han contagiado, administrativos, enfermeros, profesionales, todos fuimos afectados por el covid 19. Por cada trabajador que se contagió se aislaban a 4 o 5 compañeros que compartían la guardia», describió.

El delegado dijo que esa situación «generó un modo de trabajo muy estresante, con recarga horaria, y afectando al personal de planta permanente que inevitablemente nosotros se suponía que estábamos para cubrir esos faltantes y se vieron totalmente afectados».

«Hemos hecho todo lo que el gobierno dispuso para proteger a la sociedad, poniéndolo todo. Pero de forma muy precaria, el personal está agotado, sobrecargado, hay gente que está aislada todavía, de hecho tenemos un colega que se le dio el alta hace poco tiempo que estuvo gravísimo, y esto genera una conmoción tremenda, es conmocionante ver un compañero con el cual planificábamos todo y teníamos guardia, en condiciones críticas en un área de internación intensiva», reveló.

Los gremialistas apelaron a que «esto se resuelva de mejor manera, a que se pueda de alguna manera resolver las expectativas que tenemos como profesionales de la salud».

El colapso

«El colapso sanitario ya está», sostuvo. «Estamos cubriendo puestos con estudiantes de enfermería avanzados. Esto es un manotazo de ahogado, estamos en el límite», alertó.

Si bien reconoció que los estudiantes están «capacitados» para ayudar al enfermero que tiene la experiencia, pero «desde el lugar colaborativo y no como una persona que puede tomar decisiones bajo la supervisión del profesional que está a cargo de la sala».

«Esto habla de un colapso y de lo imperioso que es el ingreso de personal a planta para cubrir estos cargos, ya no se puede sostener más en el tiempo. Ahora estamos viendo un rebrote importante en el mundo, y esperemos que no llegue acá, la gente no se cuida, y esto puede generar un brote importante que nos deje mirando al sur«, dijo.

Ramas «discriminadas»

Rechimont reprochó al gobierno una «visión distorsionada» del sistema y aseguró que «la columna vertebral son los trabajadores de las cinco ramas». «Apelamos a la población porque falta recurso humano. ¿Si nos enfermamos quién los va a cuidar?», se preguntó.

«Los cargos son de tres ramas y solo del Molas, pero faltan dos, como servicios generales, donde están los preventores, albañiles, electricistas, plomeros», apuntó.

«Necesitamos para el Molas solamente cien cargos para enfermería solamente», planteó. «Preventores son 34 con artículos sextos para cubrir todo el área. Con el agravante de que ya suena de que se va a privatizar el servicio de preventores en el hospital nuevo. Vamos camino a la precarización, no quiero creer que esto es planeado para terminar con la rama administrativa y de servicios generales. Si no hay cargos para ellos, esto me recuerda a la década del noventa, cuando tercerizaron esos servicios», dijo.

«Ya lo hicieron, vaciaron los servicios no generaron cargos, y tercerizaron los servicios que además son de mala calidad porque salud pública no es una oficina común. Las empresas privadas no cumplen con las pautas de capacitación», advirtió. Rechimont recordó que en el Molas ya se tercerizó en su momento el servicio de cocina.

«Vamos camino a la eliminación de dos ramas. Lamento que los funcionarios que administran la salud tengan una visión de que el equipo de salud la componen tres ramas. Quiero decirles que están en un error, la componemos desde el camillero, hasta la guardia, la internación, en el quirófano. Tiene que ser importante en la pandemia y en la postpandemia, no podemos olvidarnos de ellos», remarcó.

«Son precarizados»

Sobre la negativa del gobierno a considerar «precarizados» a parte de los trabajadores de salud, Rechimont respondió: «No nos sorprende que Franco, el ministro de Salud, el secretario de Trabajo y hasta el mismo gobernador, nieguen que hay una precarización encubierta dentro de los hospitales. Para nosotros todo aquel que no tenga estabilidad laboral, es un precarizado. No saber cual va a ser tu futuro después de haber prestado servicio en el marco de una pandemia mundial y que no te den respuestas para poder acceder a un trabajo después de haberlo puesto todo, sin derecho a faltar, a una carpeta médica, es ser un precarizado».

«Los monotributistas los rige la ley de contrato laboral que no puede funcionar dentro del estado. Eso lo sabe cualquiera. Por lo tanto, tenemos trabajadores que figuran como prestadores de servicio pero tienen carga horaria, tareas, salario y un jefe definidos. Y lo tenemos prolongado en el tiempo, tenemos monotributistas de cuatro años. Además no tienen ART y contrajeron enfermedades. Si eso no es trabajo precarizado…», alegó.

Reprochó al gobierno que «no aparecieron más los números de trabajadores y trabajadoras infectados».

Licencias

Rechimont contó que este martes se reúne la paritaria para determinar cómo serán las licencias de este verano. «Solo tuvieron 15 días este año. Eso no alcanza, están agotados, son días corridos, no hábiles. Por lo tanto hay servicios que están con aislamientos. Vienen agotados, sobrecargados de trabajo. No vamos a dar a basto para atender, más con el plan de vacunación, que todo el personal está afectado», apuntó Rechimont.

«Para algunas cosas los compañeros de ramas inferiores, lo digo así con dolor, son imporantes, pero a la hora de reconocer el pase a planta somos descartables. Esta es la apreciación que tenemos desde el gremio y lo veíamos venir. Uno gobierna para todos, no para un sector. La salud la componen cinco ramas. Tiene la misma importancia el médico que el compañero que arregla el tubo de oxígeno», repitió.

Relajamiento y rebrote

Rechimont atribuyó el rebrote de casso en la provincia al relajamiento social y a la habilitación de algunas actividades que generaron aglomeramientos. «Entendemos la presión social y la necesidad de trabajar. Pero hay medidas que se han tomado que han sido no controladas y suecedió lo que sucedió. Desde nuestro lugar veíamos con preocupación las medidas que se iban a tomar, no estábamos de acuerdo y parte del ministerio de Salud tampoco, pero había una presión social por la necesidad de trabajar, pero creo que no se extremaron las medidas para evitar lo que sucedió», finalizó.

