La última reunión de la paritaria estatal no dejó conformes a los representantes de ATE en General Pico, quienes no solo consideraron “insuficiente” el 12% de aumento salarial ofrecido sino que están disconformes con los plazos propuestos. “Estamos discutiendo el segundo semestre y no se puede extender hasta febrero del año que viene”, sostuvo María Ester Campos, secretaria general del gremio. Además, manifestó que la paritaria “es una mesa que se terminó volviendo muy flaca” porque no se resuelven temas que vienen con acuerdos desde hace varios años.

El pasado jueves 5, el Gobierno Provincial ofreció un 12% de incremento salarial a los trabajadores estatales, dividido en cuatro cuotas iguales para noviembre y diciembre del corriente año y los dos primeros meses de 2021. “Lo que nos planteamos en la Comisión Directiva y entre los compañeros que pudimos hablar sobre el ofrecimiento del Gobierno como recomposición salarial es que es insuficiente”, dijo a El Diario Campos. Y aclaró que “hablo de recomposición salarial, no de aumento porque nunca alcanzamos a la inflación”.

Los afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado en el norte pampeano expresaron que “la principal disconformidad es por la forma de pago. No nos podemos ir nunca hasta el año que viene cuando estamos discutiendo el segundo semestre de este año”, contó Campos. “Se ha notado mucho la remarcación de los productos de la canasta en las últimas semanas y estamos perdiendo poder adquisitivo. Hay un enojo importante porque no esperábamos esta respuesta”, completó la dirigente.

Consultada sobre de cuánto debería ser el porcentaje para cerrar el acuerdo, la secretaria general no se definió por una cifra pero dejó entrever que si se acortaran los plazos a fin de 2020 podrían aceptar la oferta. “El 12% es insuficiente pero debería ser hasta fin de año y lo tendríamos que analizar”, indicó. Y apuntó a la influencia de esa recomposición salarial en las economías locales. “Los trabajadores estatales no ahorramos dinero, lo gastamos en la ciudad, en los comercios locales, del rubro que sea. Todo lo que cobramos queda en nuestra ciudad”, sostuvo.

“Mesa flaca”

Otro punto de reclamo hacia la negociación son los temas acordados, homologados en paritaria pero incumplidos en la práctica por el Gobierno Provincial. “La mesa se terminó volviendo muy flaca”, expresó Campos sobre la negociación paritaria. “Se llevan cuestiones muy generales para los trabajadores y hay temas que vienen de 2015, de 2017 y no se cumplen”, agregó”

Y enumeró en primer lugar “el código 36, una suma en negro que se discutió en paritaria y que iba a pasar al básico en cuatro cuotas anuales. Esos pagos deberían haber terminado en 2019 pero aún nos adeudan dos cuotas. Cada una de ellas representa poco más de 2000 pesos para los trabajadores”.

Campos recordó además que “no se discutió el pase a planta de monotributistas, aquellos auxiliares de Educación que pasaron a la Ley 2871 en 2017 y todavía están esperando el pase a la 643”. Agregó que en esos casos “el Gobierno solo tendría que abonar una hora más de trabajo, o sea, 160 pesos por empleado y no creo que eso signifique mucho gasto”. También indicó que “aún hay otros trabajadores que siguen como monotributistas”.

Otros de los temas que quedaron en análisis son la revisión de la escala de categorías (“Araujo presentó dos proyectos y aún estamos esperando, hace ya cuatro años”, explicó Campos) y la derogación del artículo 28 de la Ley de Presupuesto de 2018, “donde por hallarnos en uso de licencia por enfermedad luego se nos descuentan de las vacaciones. Derogar ese artículo no significa plata para el Gobierno”, se quejó la dirigente.

Por último, Campos insistió: “Le pedimos al Gobierno Provincial que se discuta todo en la mesa, no solo los pocos pesos que nos dan de recomposición salarial. No se respeta lo que se acuerda y se homologa”. Y concluyó con la solicitud de que “las mesas sean presenciales, el modo virtual no tiene demasiado sentido, no se puede argumentar”.

Fuente: El Diario