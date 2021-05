"Se llevaron a mi hija sin mi consentimiento"; "hubo mucha resistencia para que alguien me acompañe"; "querían dejar internado a mi hijo y a mí me daban el alta"; "no me salía leche y ya querían darle fórmula, recién había dado a luz"; "por posible covid positivo no pude estar con mi hija apenas nació"; "me indujeron el parto porque sí"; "me programaron una cesárea". Estas son algunas de las frases que repiten cientos de mujeres y personas gestantes que sufrieron en lo que va de la pandemia del COVID-19 la violencia obstétrica en persona.