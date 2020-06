El ministro de Salud de la provincia, Mario Kohan, se mostró indignado con el comportamiento social de quienes difunden información falsa o errónea en las redes sociales y que señalan de manera «estigmatizante» a quienes contraen el coronavirus. «Es horrible lo que hacen a veces», se molestó el funcionario.

Kohan habló ayer a la mañana en Radio Noticias y sus declaraciones se replicaron en todos los medios. El responsable de Salud se refirió al contagio de un camionero de Realicó, que se convirtió en el sexto caso positivo de Covid-19 en la provincia, y todo lo que se generó a partir de la publicación de la noticia, especialmente con quienes tuvieron contacto con el trabajador mencionado.

«En lugar de quemarle casa, como si fuese el Medioevo, le debieran agradecer y cuidar: es horroroso, lo digo como ciudadano, no como ministro, señalar, culpar, estigmatizar y realmente me indigna. Es horrible lo que hacen a veces. La gente tiene miedo por culpa de esos tarambanas que asustan a la sociedad: esto no es una caza de brujas», se enojó Kohan en la entrevista en la FM 99.5.

Respecto al caso en sí, que se detectó durante el fin de semana, Kohan reiteró que «es cuestión de tiempo» que la provincia tenga casos positivos y resaltó que los testeos se realiza a las personas que se considera en riesgo de estar contagiadas.

«Lo que pasó es algo no deseado, pero sí esperado. Esto no es un partido de fútbol, no vivimos fuera del planeta, Argentina está creciendo en su curva del virus y es cuestión de tiempo que tengamos casos, esto es así. Salimos a la búsqueda activa y en ese sentido uno hace selección del grupo de riesgo. En este caso, el grupo es aquél que por su trabajo tiene que transitar zonas de transmisión viral y este es el caso de los camioneros, que hacen un enorme esfuerzo para mantener el abastecimiento», explicó.

Kohan añadió que en ese contexto y luego de «un número importante de testeos, apareció este joven trabajador que era asintomático y dio positivo».

«La idea es no testear a cualquiera, se testea a una población seleccionada, en función del riesgo, como ocurre con las campañas de vacunación, por eso es que se testea a quien se considera en riesgo y no a cualquier persona», detalló el ministro.

Reprobación

Kohan, en tanto, pidió tranquilidad y reiteró su repudio a quienes viralizaron información con los nombres de quienes están en aislamiento. «Hay que difundir la información oficial y no voy a calificar a personas que dicen cualquier cosa, tienen toda mi reprobación. Es trágico escuchar esto, nadie es culpable por contraer el virus», aseveró.

El funcionario provincial se explayó: «Puede haber diferentes niveles de responsabilidad y eso se puede discutir. Si un señor hace una fiesta para 50 personas y comparte un mate, sí tiene una enorme responsabilidad, pero un hombre que va a trabajar para que usted tenga combustible o ensalada en su mesa, no. En realidad eso habla de la calidad de la persona que estigmatiza, del que señala y denuncia. Pareciera que volvemos al Medioevo o que se le quiere quemar la casa. Mi desprecio a las personas que señalan y estigmatizan, eso es horroroso».

Camionero

Kohan también explicó la situación de salud que atraviesa el camionero contagiado y aclaró que los testeos a personas considerada como población de riesgo, son voluntarios.

«Los camioneros en general tienen muy buen cuidado y se manejan muy bien con los protocolos. En general se les da una charla explicando los protocolos y finalizada la charla, se les pide que voluntariamente se ofrezcan a ser evaluados por el testeo», señaló.

Y dijo que el camionero pampeano está estable y asintomático. «El mensaje es de serenidad. Yo pido que ante cualquier duda consulten con el sistema de salud, sobre todo aquel que es población de riesgo, como por ejemplo los trabajadores eventuales que entran y salen de la provincia. Ante cualquier síntoma, que le genere la más mínima duda, debe hacer una consulta, más allá de los síntomas conocidos. Lo ideal es que se consulte, que se confíe en el sistema de salud y avisar ante cualquier síntoma. Que no tengan miedo, si estamos saliendo a la caza de brujas, nadie querrá ser bruja», reclamó.

Consultado sobre los avances científicos para encontrar la vacuna contra el virus, Kohan apuntó: «La sociedad tiene que estar preparada para recibir informes que pueden ser una verdad revelada y a la semana siguiente, esa verdad revelada puede haber cambiado».

Endurecen los controles

El Gobierno provincial anunció que habrá un endurecimiento en los controles e iniciarán causas judiciales a quienes incumplan con el uso del tapaboca, el distanciamiento social obligatorio y el límite de 10 personas en cualquier tipo de reunión o encuentro. «El control se profundizará sobre el comercio y las actividades sociales o deportivas donde se exigirá el cumplimiento de los protocolos», indicaron.

En ese sentido, el gobernador Sergio Ziliotto instruyó al ministro de Seguridad para que la Policía Provincial actúe de manera estricta en el cumplimiento de las obligaciones individuales y sociales que se impusieron con motivo de la pandemia de Covid-19.

En este sentido, advirtieron que se aplicará el artículo 205 del Código Procesal Penal que castiga al «que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia».

La tipificación de este delito comprende tanto las actitudes individuales de quienes incumplan la obligatoriedad del uso de tapa bocas o la realización de reuniones o encuentros de no más de 10 personas, como la de los comercios y actividades sociales o deportivas que deben cumplir, sin excepciones, los protocolos elaborados para cada una de ellas.

«Más allá de las acciones coercitivas que el Gobierno provincial se ve obligado a aplicar por la falta de responsabilidad social de algunos, se insistirá en la necesidad de contar con el compromiso de todos para sostener en el tiempo el estatus sanitario que hoy tiene la Provincia producto del sacrificio de la enorme mayoría de los pampeanos», afirmaron desde el Ejecutivo.