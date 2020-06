Para prevenir: Este es el audio que muestra cómo realizan estafas telefónicas en La Pampa

El hombre, adulto mayor, fue engañado por un supuesto empleado de ANSES, quién prometió depositarle $30.000 en su cuenta bancaria. Con esa excusa, el vecino se trasladó al cajero automático ubicado en la sucursal del Banco de La Pampa de calle 107 entre 22 y 20 de General Pico. Allí, comenzó a realizar las operaciones que le indicaba el delincuente. Afortunadamente, fue detectado por un empleado de la entidad y por un policía que cumplía funciones en el lugar. Gracias a ello, se evitó la estafa telefónica.

A raíz del suceso, Andrea Miranda, vecina de la ciudad, se comunicó con este medio y comentó que hace 15 días vivió una situación similar. Un hombre, a través de una llamada de un número privado, se comunicó y le indicó que ANSES iba a pagarle una ayuda económica, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo. Coincidentemente, la cifra ascendía a $30.000, tal como ocurrió en el intento de estafa del viernes.

Afortunadamente, la vecina detectó inmediatamente la maniobra delictiva y continuó la llamada, engañando así al estafador. Su objetivo era grabar la conversación con el fin de darla a conocer. «Me dí cuenta al toque. Le seguí la charla y fui al cajero a propósito. Le saqué un número de CBU. Lo grabé y seguí lo que me pidió, para que la gente se dé cuenta de lo que le dicen», contó a este medio.

«Me volvió a llamar insistentemente y no volví a atender», comentó sobre el final de la conversación. «Yo tocaba todos los botones del cajero, a propósito. Cuando veo la nota de este hombre digo: si hubiese escuchado los audios no le hubiese pasado. Me parece re útil que esos audios se hagan públicos».

Por su parte, ANSES informa que todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios, no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso, no debe entregarse a terceras personas: Clave de la Seguridad Social, DNI original o fotocopia ni ningún tipo de datos.

Tomate unos minutos, escuchá el audio y compartilo para prevenir: