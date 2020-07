«La economía de Macri no era tan mala, si no Argentina no hubiera aguantado 120 días paralizada», sentenció campante Miguel Ángel Pichetto, ex senador por el PJ y compañero de fórmula de Mauricio Macri para su fallida reelección en 2019.

Consciente de que iba a «decir un atrevimiento», el recién asumido auditor de la Auditoría General de la Nación (AGN) aseguró en referencia al aislamiento social vigente que «un país con una economía tan frágil como la Argentina no podría haber sostenido estas restricciones por más de 126 días», informó el sitio ámbito.com.

«Sí debería haberse hecho una cuarentena razonable de 30 días para equipar los centros de salud y después convivir con esta realidad y seguir trabajando«, convino el ex senador, que dejó su banca opositora en 2019 para volverse oficialista.

Pichetto participó este jueves de una charla virtual del Foro de Empresario Argentino en el que auguró «un escenario pos pandemia dramático» y calificó como «inviable» el modelo de asistencia estatal a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se creó para paliar los efectos de la crisis por la pandemia de coronavirus.

«No es sostenible para nada el IFE, tampoco pueden seguir emitiendo. Argentina se va a golpear con la inflación y no se requiere ser economista o haber pasado por Harvard para darse cuenta», sentenció.

Sin embargo, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri reconoció que la economía argentina sufrió un «daño irreparable» por el efecto del aislamiento social que empezó el 20 de marzo pasado, una semana después de que se decretara la pandemia.