La intendenta de esta localidad, Mónica Curutchet calificó de «inapropiado» el paro y manifestación que realizó hace unos días el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), denunciando despidos y persecución laboral de los funcionarios de la administración Cambiemos.

«No tengo problemas en tratar los problemas laborales, considero que no era el momento, pero cada persona se debe hacer cargo de las cosas que hace y estamos en libertad para que nos manifestemos libremente. Y no hay motivos para hacer un paro y no siquiera para hacer las asambleas que se realizaron en la semana», explicó Curutchet.

Los trabajadores nucleados en el gremio ATE había dispuesto un paro de 48 horas, que se inició el jueves 19 con una manifestación frente al municipio castense, pero el viernes quedó desarticulado porque los trabajadores municipales fueron licenciado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la presidencia de la Nación, determinando la cuarentena obligatoria para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus.

«Estuve focalizada en la problemática de la pandemia porque el rol municipio es muy importante y tenemos que estar cerca de la gente. Soy una persona de diálogo y me hubiera gustado escuchar a los delegados locales, porque los dirigentes de Santa Rosa han sido muy injustas con esta gestión porque se alejaron de la realidad y (acá) no pasaron casi ninguna de las cosas que denunciaron», aseguró Curutchet.

La entrevistada no ocultó sus molestias porque la medida de fuerza y manifestación se desarrolló cuando el gobierno de La Pampa ya había emitido la Máxima Alerta Sanitaria para evitar el contagio de coronavirus. «Fue inapropiada la jornada que eligieron para hacer la manifestación», destacó. «La secretaria de Trabajo me envió vía correo electrónico, el jueves a las 10.06, la solicitud (de medida de fuerza) que la agrupación (ATE) presentó en Santa Rosa, pero no me pudieron informar porque estamos atravesando una crisis sanitaria y tenemos personal con licencia», agregó.

«Me transmitieron que no me pudieron notificar porque hay personas con licencias. Y si el Estado no puede llegar con una simple notificación, queda cerrado lo que yo puedo opinar sobre este tema», dijo.

-¿Hay trabajadores despedidos en la comuna Castex?

-Hay cuatro contratos que no se renovaron. Los empleados sabían que el contrato podía no ser renovado. Eran no permanentes. Cuando contesté el pedido de informes al CD, les transmití que las gestiones municipales soñadas serían las que no tienen trabajo informal. Eso hoy no pasa. Hace tres meses que asumimos y estamos tratando de dar respuesta a los trabajadores. Dimos respuestas a todos los pedidos que nos realizaron los trabajadores de aumentos, adicionales, bonos y aguinaldos. Y recibí un municipio con pocos recursos, pero el Gobierno provincial nos dio respuestas para dar soluciones a los trabajadores. Los dirigentes de Santa Rosa tienen mucho desconocimiento de lo que se trabajó para mejorar la situación de los trabajadores.

Fuente: La Arena