Llama poderosamente la atención este hecho que ocurrió en Intendente Alvear con un vecino de la localidad de Monte Nievas. La policía fue alertada por un sereno. El hombre escondió el auto en un campo y lo demoraron a la madrugada del jueves, cuando fue a buscarlo.

Lo llamativo de todo esto es que el oficial de Monte Nievas, Franco «Paco» Farías a una vecina de la mencionada localidad, le negó la salida a una mujer y a un hombre que le habían pedido permiso al oficial para salir del pueblo. Hace un tiempo atrás, cuando el hombre le fue a preguntar (al oficial) si podían salir de la localidad hacia General Pico para ver su suegro (el papá de su esposa), ya que estaba con una grave enfermedad y le daban pocas horas de vida. Ante esto, el comisario Farías le contestó que «por orden del comisario Bazán, no podían salir del pueblo».

Al otro día le avisan a la señora que su papá había fallecido, la llaman desde la clínica ya que debía realizar todos los trámites y certificado de defunción. Una vez más el marido de la mujer fue hablar con el oficial Farías para explicarle la situación, le volvió a negar la salida a ambos para que la señora del hombre fuera a realizar los trámites a General Pico a raíz del fallecimiento de su padre. En esa oportunidad el oficial aprovechó para comentarle a este vecino: «anoche pasé por su campo, ‘que lindas ovejitas tiene'», a lo cual el hombre le dijo a Impacto Castex; «le di poca importancia porque estaba muy triste, nos habían avisado que había muerto mi suegro, él solo me hablaba de las ‘ovejitas lindas que había visto en mi campo'». Insistía que había ‘lindas ovejitas’, a lo que le respondí, «eso, es lo que menos me preocupa, ahora quiero ir hasta Pico a llevar a mi señora a hacer los trámites porque su papá falleció; ¿me dejas ir por favor?. Ante esto, Farías nuevamente le contestó con otro ‘NO’ rotundo, y les dijo que tenían que hablar con el comisario de Eduardo Castex, David Bazán porque él cumplía órdenes del comisario castense donde le había informado que nadie saliera de la localidad, llama poderosamente la atención de que cómo Farías no se dio cuenta de los autos que entran y salen de Monte Nievas siendo una localidad tan chica.

Un hombre de Monte Nievas que fue a un festejo de cumpleaños en Intendente Alvear, donde se registra el mayor brote de coronavirus de la provincia. La localidad se encuentra en la Fase 1 de estricto Aislamiento. Por ahora se registraron 148 casos.

Fuentes policiales indicaron que el hombre ingreso de manera ilegal a la localidad y un sereno dio cuenta a la policía.

El hombre avisó a las autoridades cuando vio al conductor esconder el Volkswagen Voyage en un campo en ruta 1 y Mitre.

La policía se presentó en el lugar y tuvo que esperar hasta las 5:40 del jueves para demorarlo. A esa hora recién regresaba a buscar el auto.

“El miércoles cerca de la medianoche, un sereno de la localidad, observó un vehículo ingresar clandestinamente a la ciudad, proveniente de Monte Nievas,” sostuvo personal del grupo especial de la URII.

“Se observó descender a su conductor, dejando aparcado su auto oculto en un predio de Ruta 1 y Mitre, lo que motivó a la fuerza policial del Grupo Especial aguardar en el lugar hasta la llegada de su conductor,” explicó la fuente policial.

“A las 05:40 de la mañana del jueves, evadiendo el único acceso permitido a la ciudad, emprendió su regreso a Monte Nievas, siendo interceptado por la autoridad policial, a quien le explicó que pasó la noche en la localidad para festejar un cumpleaños de una vecina de Intendente Alvear, en un domicilio de calles Uruguay y Saavedra», señaló la fuente policial.

Se le labró las actuaciones correspondientes por infracción articulo 205 del Código Penal, con intervención del Ministerio Público Fiscal a cargo del Fiscal General Dr. Armando Agüero.

“Asimismo, se procedió a la retención del vehículo por carecer de todo tipo de documentación,” informaron fuentes policiales.