El gobernador Sergio Ziliotto reconoció la actuación de la Policía en la pandemia. Ratificó que se trabaja en una ley de Seguridad Ciudadana.

Ziliotto, en su discurso por el 134 aniversario de la Policía de La Pampa, reconoció el rol de la policía en la pandemia.

“Ese reconocimiento tiene que ver con cada uno de las fuerzas policiales, que como lo decía el Jefe de Policía, no conoce de día, de noche, de fin de semana, de mes, todo es distinto, todo es nuevo. Gracias a Dios ha sabido insertarse en este nuevo rol”, dijo.

“Han dejado mucho tiempo a la familia de lado. Han tenido que asumir el control no solo para cuidar la seguridad sino la salud de los pampeanos”, dijo.

Afirmó que “el segundo reconocimiento tiene que ver con el prestigio que tiene la policía de la provincia de La Pampa para los pampeanos y en muchos casos la envidia fuera de los límites de la provincia”.

Ziliotto dijo que “históricamente ha sido reconocido el rol presente, eficiente, democrático, de nuestra Policía”.

“No podemos conformarnos con esto. Como gobierno y como pampeanos. Tampoco la familia policial está conforme con lo que viene haciendo hasta ahora . Es necesario día a día, dar respuesta a este escenario difícil no solo la coyuntura sino el avance de las relaciones humanas, el avance del delito, el avance de la tecnificación del delito”.

“En eso estamos avanzando en un trabajo en conjunto. Tiene que ver con una decisión política. Como pregonamos con un Estado presente y eficiente, queremos una fuerza policial cada día más profesionalizada, más eficiente. Para eso tiene que haber un gran apoyo”, aseguró. “No sólo el apoyo desde lo político dando todas las herramientas: la profesionalización del recurso humano; dar mayores recursos del equipamiento, para luchar con el avance tecnológico del delito,que va más allá de la respuesta que pueden darlas fuerzas policiales, No solo de la provincia, el país sino el contexto mundial”, dice.

El gobernador dijo que “lo que tiene que ver con el recursos humano, sabemos bien que estos son tiempos difíciles. Hay una sociedad que está muchos más susceptible y es ahí que cada vez tenemos que ser más profesionales”.

“No vamos a tolerar ningún exceso policial. Lo hemos demostrado. Pero también, esto se lo quiero decir a la familia policial y que no quede duda, no nos van a temblar la mano para defenderlos de la falta de respeto, el agravio, el atropello, de aquellos integrantes de la sociedad que creen que están un escalón más arriba desde lo social, lo económico o desde lo político”, dijo.

“Entre todos vamos a evitar que haya una mala policía dentro de esta institución histórica. también vamos a exigir que la relación ciudadano-policía en un marco del respeto, la institucionalidad, el derecho y por supuesto, el respeto a los derechos humanos”, afirmó.

“Creemos necesario que debemos estar a la altura del avance de las relaciones humanas, de als tecnologías de los tiempos que vivimos. Por eso estamos modificando las dos normativas que rigen la via policial: la ley Orgánica de la Policía y la ley que legisla el personal policial”, ratificó. Dijo que se trabaja con profesionales del Estado provincial, el gobierno nacional y las organizaciones sociales.

Más capacitación

El gobernador anunció que el objetivo es “incorporar mayor capacitación. Queremos duplicar el tiempo de formación de los agentes de policía cuando ingresan, de los suboficiales”.

“El delito no solo es más eficiente desde el punto de vista de la tecnología sino utilizada para el narcotráfico. Creo que nuestra juventud, nuestras próximas generaciones necesitan que demos una lucha muy fuerte contra el narcotráfico”.

“No está instalado el narcotráfico en la provincia de La Pampa. No tenemos células que permitan decir, que en La Pampa tengamos las denominadas cocinas. Todo ingresa, pero todo es perseguido”.

Remarcó que “queremos una policía altamente profesionalizada y desde el estado tenemos la obligación de darles las herramientas”.

“El gobierno invita a la familia policial a no quedarnos con lo logrado, sino a ir por más. Entre todos vamos a tener una policía más eficiente, más profesionalizada, más integrada y respetada por la ciudadanía pampeana”.