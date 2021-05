MasterChef Celebrity 2 es el programa estrella de la televisión argentina. Sus números de audiencia se destacan por encima del resto y en Telefe ya festejaban por otro éxito rotundo frente a la competencia. Pero en medio de la calma surgió una bomba imprevista: Alex Caniggia, uno de los participantes más queridos por el público, renunció y generó una decisión firme por parte del jurado.

A Alex Caniggia ya se lo vio molesto en varias ocasiones por las devoluciones del jurado o por los desafíos que propone la producción semana tras semana a la hora de tener que preparar los platos. Pero el día miércoles, y fiel a su estilo, el mediático manifestó su enojo con la producción del ciclo de Telefe y se ausentó a las grabaciones.

El hecho es que todos esperaron a que el excéntrico hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia apareciera en los estudios, pero con el paso del tiempo se tornó insostenible. Así fue que Germán Martitegui, Donato de Santis y Germán Betular ejecutaron la drástica decisión emanada desde las autoridades del show culinario, atentos a las lógicas reglas de juego.

«El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder», informaron en Primicias Ya. También comentaron que a «Telefe no le gusta que haya escándalos y están tratando de resolver el asunto o ver qué medidas toman en el caso que él no vuelva». Ángel de Brito confirmó la renuncia del mediático en el reality gastronómico.

El año pasado, cuando estuvo en el «Cantando 2020», Alex Caniggia se cansó de los maltratos y decidió dar un paso al costado cuando tuvo una fuerte pelea con Oscar Mediavilla.

Cómo fue la grabación que marcó su salida

La grabación correspondía a la gala que se emitiría el domingo 6 de junio. En la misma le iba a tocar a Alex Caniggia estar en una nueva jornada de eliminación y con la posibilidad de quedarse afuera del programa. «En ese contexto, planta la grabación, creyendo, intuyendo, o importándole tres pitos, que lo sacaban a él y no quería regalarle a la producción su salida«, agregó Lussich revelando qué fue lo que sucedió. Para cerrar, el conductor de Intrusos aseguró: «Cuando una fuente de la producción dice que nadie lo iba a echar, había un nombre de una candidata a salir. Él no quiso enfrentarse a esa posibilidad«.

El escándalo promete más novedades con el correr de las horas y los días, en la que también se espera la palabra del propio Alex Caniggia. Según informó el portal Exitoína, desde la producción de MasterChef Celebrity se encuentran resignados, ya que la salida del mediático se produce a solo unas semanas del final del popular certamen.