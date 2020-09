Las fake news son moneda corriente actualmente debido a la gran cantidad de información que hay en las redes sociales. Algunos, sin chequear lo que dice la noticia, comparten y se expresan sin pensar cuáles pueden ser las consecuencias. Y en este caso, quien cayó fue un diputado nacional.

Se trata de Álvaro de Lamadrid, diputado Nacional UCR-CABA y abogado que escribió varios libros durante su carrera. Y basándose en una frase que recopiló de internet, cayó en la desinformación de la cual son víctimas muchas personas en Twitter. «El modelo venezolano es el modelo que necesita nuestro país, el neoliberalismo no tiene futuro», describe la imagen.

Lo realidad es que esta declaración, que circula en las distintas redes con el logo del diario Página 12, no es cierta y fue compartida en más de 15 mil ocasiones desde el pasado 7 de septiembre. Pero, más allá de esto, no hay registro que el máximo mandatario se haya expresado sobre esto. Página 12 tampoco hizo una publicación al respecto.

Además hay que tener en cuenta que Alberto Fernández se expresó y calificó, varias veces, al gobierno de Nicolás Maduro como autoritario. Otro de los personajes reconocidos que compartió la falsa imagen fue el economista liberal y opositor, Javier Milei, quien también dejó en claro que quiere candidatearse a presidente en 2023.

«No le gusta Buenos Aires al Presidente, ha confesado que le gusta Caracas. Allí no hay opulencia, ni desigualdad, no hay sistema sanitario, luz, alimentos, gasolina, agua potable y seguridad. La política es configurar el futuro, señalé estos días que el Kirchnerismo es la retropia», escribió el diputado Lamadrid. Una lluvia de respuestas le marcaron el error y en lugar de retractarse, aclaró que «el objetivo del tweet era y es alertar sobre el modelo que el presidente no condena y al que nos quiere llevar».