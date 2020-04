Pero ese quiebre en su vida no fue sólo en la pantalla, ya que “en 1996, a pocos meses de ingresar a Utilísima, me ofrecen dar clases de panadería, en 1997 di clases en otro instituto y desde 1999 ya tengo mi escuela en Caballito. Algo impensado, cómo se unió el tema de la docencia con el de la panadería, soy muy feliz haciendo lo que hago, lo hago con mucha pasión y es lo que me hace feliz: la docencia y la panadería”.