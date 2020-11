Todo comenzó en octubre del año pasado cuando la periodista pampeana Luciana Natalia Piris comenzó a cuestionar a la policía en su pueblo, Castex. Ella es no vidente, tiene 42 años y dirige la radio 99.9 FM Impacto y el sitio digital Impacto Castex con el apoyo de su familia, pero le dicen que «se cortó sola» por difundir noticias adversas al gobierno. «Estoy amenazada desde el 27 de octubre por el jefe de la policía, tengo el audio y lo denuncié; acá es terrible la corrupción y porque decidí no quedarme callada ante las injusticias que suceden si me pasa algo hago responsable al poder político de La Pampa«, dijo Piris en diálogo con PáginaI12. «No son críticas, son noticias que no se pueden ocultar porque son hechos graves, como la abuelita de 77 años operada de cadera que dejaron tirada siete horas en la ruta, no les gusta que publique esas cosas», agregó la periodista que ahora denuncia que le quitaron la pauta publicitaria oficial. El subsecretario de Medios de La Pampa dijo a este diario que eso no sucedió.

Según ella, quien habría solicitado esto es Julio «Tato» González, ex intendente de Castex, ex ministro de Seguridad y desde el 10 de diciembre diputado provincial y presidente del bloque peronista de la Legislatura de La Pampa. Sin embargo, consultado por este diario, González lo desmintió. «No voy a opinar al respecto, no me voy a hacer eco de algo que no hice ni dije, obviamente no pedí que le levanten la pauta a ese medio», dijo el diputado. El bloque de la UCR pampeana y el ex ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno se expresaron públicamente en defensa de Piris, al tiempo que denunciaron «los aprietes, la censura y el quite de la pauta publicitaria oficial» en perjuicio de la periodista, en pedidos de informes en la Cámara de Diputados provincial. «La señora Natalia Piris es una persona con una discapacidad visual que lleva adelante con mucho esfuerzo junto a su familia este emprendimiento desde hace años», dijo el bloque Comunidad Organizada, de la diputada Sandra Fonseca, en un pedido de informes al Poder Ejecutivo. «Son pavadas, no voy a hablar del tema porque es una operación de mal gusto», respondió el diputado González.

«Vos hacé lo tuyo»

«Me secuestraron la camioneta de mis padres, querían que ande sola y les dije que si me obligaban a manejar siendo yo no vidente podía atropellarlos, me habían cansado», contó la periodista desde Castex. Según ella, los robos que cuenta al aire, con los vecinos como fuentes, son negados por la comisaría. «Hicieron echar a empleados policiales de Castex castigados porque supuestamente me pasaban información, la policía está acusada de robos, secuestro y extorsión, tengo pruebas», redobló Piris.

«Habían embromado a una señora discapacitada que tenía un programa desde hacía 25 años, y la sacaron con mentiras por un negocio millonario con una productora de Buenos Aires, lo dije y no les gustó. Por eso me sacaron la pauta y me censuran que siga hablando. Recibí amenazas del subsecretario de prensa de La Pampa y lo denuncié ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de acá, junto al diputado González porque dice que «le afecto la imagen», y al secretario de Estado de la provincia que me quitó la pauta porque no le gusta lo que digo», explicó la periodista y mostró la documentación. De este episodio se hicieron eco algunos medios, a partir de la difusión de un audio en el que el subsecretario de Medios de La Pampa, José Pérez, le dice que modifique su actitud para volver a conseguir el aporte publicitario oficial.

“Hace 15 días vino el ‘Tato’ a quejarse, no sé por qué tema puntual. Entonces me llama Vanini y me dice: aplicale el 50% porque el ‘Tato’ anuló y nosotros no podemos ignorar lo que él dice”. El Tato hace referencia a Julio ‘Tato’ González, mientras que Vanini se refiere a José Vanini, Secretario General de la misma provincia. El audio fue publicado por el periodista Beto Valdez, y evidencia que el funcionario le solicita que merme sus críticas contra el ‘Tato’ si quiere que le devuelvan la pauta. “Vos hace lo tuyo y yo hago lo mío”, amenaza Pérez.“¿Lo mío seria no tocar más el tema?”, pregunta Piris, a lo que el secretario de medios responde: “y arregla un poco la situación con el ‘Tato’, eso es lo que te quiero decir. La policía también le irrita poco el tema este, viste”. A lo cual la periodista le responde: “Yo estoy amenazada por la policía, ¿cómo vivo yo acá?”. Por su parte, en el entorno de «Tato» González dijeron que el diputado no puede hacerse cargo de lo que dice otra persona, y menos si fue grabada sin haber sido avisada, al mismo tiempo que acusaron a Piris de victimizarse y de haberle «deseado la muerte».

PáginaI12 se comunicó con José Pérez, quien negó el levantamiento de la pauta, y sobre sus palabras en el audio respondió que «las conoce», pero que no va a opinar porque «no desea retroalimentar el conflicto». Sin embargo, en el audio se escucha con claridad que este funcionario habla de «devolver» la pauta. «Llamalo a Vanini, decile que yo te corté la pauta y que querés que te la devuelvan, rompele la bolas varias veces, eh», dice Pérez en el audio.

Tengo seis personas trabajando, hago periodismo, esto es un pueblo de 10 mil habitantes y no es fácil vivir amenazada por el comisario. Mataron, violaron y quemaron a unas abuelitas. Dije que era un hecho aberrante, González era ministro y no le gustó. Lo único que hizo fue venir a pegarle piñas en el pecho a un oficial de policía. El pueblo me cuenta lo que quiere tapar la policía, agarran a los pibes y les pegan, los dejan estropeados, lo conté al aire», dijo la periodista desde Castex.

–¿En qué consiste la persecución que denuncia?

–González me dijo que estaban muy molestos conmigo, porque no dejaba trabajar al comisario. Le dije que hay tres robos por día, algo inédito para una localidad pequeña. Luego vino la amenaza del comisario David Bazan, que llama hostigamiento a mis preguntas, y me termina diciendo que no me meta con su familia porque sino me podían pasar otras cosas. Jamás me metí con su familia. Y luego me retiran la pauta publicitaria oficial. Empecé a llamar a todos, hasta que el subsecretario de Medios me dijo que me la cortaban por orden de González, porque yo perjudicaba su imagen.

¿Qué pasó luego?

–Dejaron morir a un señor que era de Villa Huidobro, que tenía acá en Realicó su atención del PAMI, el gobierno no lo dejó entrar y murió camino a Río Cuarto. Le hice una nota al hijo del señor y me dijo que no hacía juicio al gobierno de La Pampa porque seguramente no lo iban a pagar esos funcionarios sino los pampeanos, y a la vida de su padre no se la devuelve nadie. Le mandaron una carta documento y no quiso salir más al aire. Luego empezaron con posteos truchos atacando a mi familia. El último episodio consistió en que me tiraron en un patio de mi casa una balanza de precisión para pesar droga. La encontró mi hermana tirada, tengo miedo porque están escalando. Si me pasa algo se sabrá que viene de quienes me han amenazado.

¿Cómo está la situación ahora?

–Me mandaron a decir que para el gobierno estoy muerta porque era una traidora por haber grabado a Pérez, y el audio corrió porque lo puse en mi Facebook. Les respondí que no es delito grabar a un funcionario. Ahora se hace la víctima, acá cuando era ministro de Seguridad puso al fiscal, al director del hospital y a su comisario. Su esposa era diputada, su hija era asesora de otro diputado, el yerno era chofer de uno de ellos, la hermana es secretaria del fiscal, es una Pyme política. Son negadores, por eso grabé la conversación. También tengo un audio de Pérez antes de eso, cuando no me pagaban la pauta y me dijo ‘seguí así vas a ver cómo vas a terminar’. Soy peronista de toda la vida, lo digo en la radio, milité para ellos pero si hay cosas que no están bien yo las voy a decir. Hace muchos años vino acá el entonces gobernador Rubén Marín le dije que quería tener una radio, ya hacía periodismo, y él me dio una mano. Soy peronista de siempre pero no me puedo quedar callada, no soy tibia, siempre verifico la información.

Gentileza Página 12