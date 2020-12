Las respuestas a la carta en la que Mauricio Macri se quejó de que el aeropuerto de El Palomar no esté operativo no se hicieron esperar. El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, consideró que «era imposible de operar» desde el Aeropuerto de El Palomar y denunció que esa terminal aerocomercial «fue un negociado de pocos«, en alusión a los «amigos» del anterior gobierno de Cambiemos. «La revolución de los aviones fue un negociado privado con los amigos de (Mauricio) Macri, con el paquete accionario de FlayBondi y los intereses que había detrás de eso», dijo. Por su parte, Mariano Recalde, senador y expresidente de Aerolíneas Argentinas, dijo en el mismo sentido que la política aerocomercial del expresidente «puso en jaque» a todo el sistema y lo fundamentó con números en un hilo de tuiter.

Biró le contestó al expresidente, quien este domingo posteó una carta en facebook en la que con el título de «¿Iban a volver mejores?», defendió una vez más la operatoria de las low cost (que ahora lo hacen en Ezeiza) en la base aérea de El Palomar, sin reparar en los innumerables problemas de seguridad registrados en los vuelos de esas aerolíneas, ni en el impacto ambiental y sonoro sufrido por vecinos de la zona, ni en el perjuicio económico ocasionado a la línea de bandera. En efecto, Biró sostuvo en declaraciones radiales al Destape que «era imposible de operar en el aeropuerto de Palomar porque no había infraestructura» y señaló que por ese motivo «era un peligro en sí mismo». «El Palomar era engorroso de operar, además por estar cerca del aeroparque Jorge Newbery y San Fernando». Agregó que «la revolución de los aviones fue el nombre que le pusieron en el Gobierno anterior para reventar Aerolíneas Argentinas en forma gradual y darle a sus amigos el negocio aerocomercial».

En la misma línea que Biró, Mariano Recalde, ex titular de Aerolíneas Argentinas, también opinó sobre el tema: «Qué ironía que Macri hable de política aerocomercial. Su `revolución de los aviones´puso en jaque a todo el sistema, terminó perjudicando a todas las aerolíneas (incluso a las que empezaron a volar durante su gestión) y empeoró la conectividad del país», posteó el senador del Frente de Todos y abrió un hilo en el que respalda sus afirmaciones con números.

Biró fue muy contundente respecto de lo que debiera estar haciendo el líder de Juntos por el Cambio en vez de dedicarse al género epistolar vía redes sociales: «Macri debería estar declarando ante la Justicia en vez de estar haciendo declaraciones porque reventaron empresas como Sol, Avianca, Andes, LAN y golpearon mucho Aerolíneas Argentinas«, dijo. Consultado sobre el proyecto de construir un polo inmobiliario en Costa Salguero, Biró dijo que aún no iniciaron denuncia judicial pero adelantó que no van a permitir que vuelva a suceder una tragedia como la de LAPA. «Aún no iniciamos la denuncia judicial. Nosotros no vamos a permitir que nos pase lo de LAPA; seguir aumentando la estructura edilicia de Costa Salguero es atentar contra la modificación de aeroparque para que sea más seguro», sostuvo.

