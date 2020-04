Belén Alonso, una docente de Santa Rosa, relató en las redes sociales otro caso de violencia policial en medio de los controles por la pandemia. La víctima fue ella y fue detenida durante unas 2 horas en la Seccional Sexta.

Ocurrió esta semana, en el control que efectivos de esa comisaría realizan sobre la Avenida Perón. “Se atentó contra mi persona con prácticas que en absoluto se encuentran previstas para un proceso de notificación (en un primer aviso) por infracción por ‘violar’ la cuarentena”, advirtió.

Detalló que en un control previo, donde informó que estaba circulando para hacer compras en el supermercado, no le advirtieron que “si avanzaba cometía una infracción”. “Luego, en la segunda posta de control (luego de hablar inocentemente con dos policías) quedé detenida”, advirtió.

“Fueron aproximadamente 2 horas donde no me informaron debidamente lo que sucedía e iba a suceder. Me quitaron el auto (con supuesta devolución cuando termine la cuarentena, cosa que no sucedió pero fue pasado un par de días), me intimidaron, me incomunicaron, me encerraron en una celda bajo llave con otras mujeres, me hicieron requisa física lo que incluyó mostrar mis tetas, vagina y ano adelante de varias personas”, detalló.

Contó además que en todo momento “la mayor parte de las personas intervinientes y el espacio no cumplieron las medidas mínimas de cuidado sanitario previstas por el protocolo en base a los cuales se presumió mi detención”.

“Afortunadamente soy una persona con ciertas cualidades que me permitieron afrontar esto con relativa templanza. También tengo la suerte de contar con redes de sostén y asesoría (que este episodio maximizó enormemente). Tengo mucho y a muchxs quienes agradecer”, señaló.

Finalmente, explicó que todo lo que le pasó fue denunciado ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Ministerio Público Fiscal. “Lo comparto porque se que a muchas personas les pudo pasar parecido, igual, peor, o menos. No se animan, dudan de sí, o tienen miedo. Lo mejor que podemos hacer para cuidarnos de verdad es denunciar. Nadie se merece, ni nada justifica el abuso de la policía”, remarcó.