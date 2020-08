En medio del conflicto que tiene como acusados a dos jueces y a un fiscal general, ahora circuló por las redes sociales una foto del presidente del STJ, José Sappa, en un encuentro familiar que excede el número permitido de asistentes. La interna judicial en el detrás de escena.

Otro encuentro social amenaza con un nuevo escándalo a la Justicia pampeana. Ahora, en medio del conflicto que tiene como acusados a los jueces Pablo Balaguer y Miguel Vagge, y el fiscal general Guillermo Sancho, por un festejo en el Día del Amigo, circuló por las redes sociales dos fotografías en la casa del presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, en un encuentro familiar que excede el número permitido de asistentes.

De acuerdo a lo que pudo comprobar El Diario, la reunión fue realizado el pasado 7 de junio -en medio de la cuarentena, pero con los encuentros familiares autorizados- y subida a Facebook por un familiar cercano a Sappa.

Las imágenes habían pasado desapercibidas. De hecho, apenas tienen unas pocas interacciones en esa red social. Hasta que estalló el conflicto con los dos jueces y el fiscal por haber violado la cuarentena el pasado 20 de julio. Ese día, expresamente, los encuentros sociales solo estaban permitidos hasta las 20 horas.

Con la interna judicial en el detrás de escena, la semana pasada comenzó a circular en varios sectores -entre ellos el periodismo local- dos fotografías de una reunión de la familia Sappa.

En una de las imágenes se pueden observar a un total de 8 personas, almorzando en una mesa principal de la casa. En la otra -aunque en un ambiente diferente de la misma vivienda- aparecen tres adolescentes y dos menores de edad. El total de asistentes fue de 13 personas, tres más de las 10 permitidas para los encuentros sociales y familiares.

Este diario consultó al magistrado involucrado sobre la existencia de las fotografías. Y si bien dijo que desconocía que se habían hecho públicas, argumentó que «cada vez que nos hemos juntado en familia en mi casa hemos tomado todos los recaudos necesarios para evitar cualquier tipo de inconvenientes… no tengo nada que ocultar».

La circulación de las imágenes de la familia de Sappa también esconde las derivaciones que podría tener el proceso judicial que afecta a los jueces Balaguer y Vagge, y al fiscal Sancho: un eventual Jury de Enjuiciamiento a los funcionarios judiciales donde Sappa podría ser el presidente del mismo.

«No deja de ser una especie de estrategia más para excusar al presidente del Superior Tribunal de Justicia en la posible investigación de la conducta de los jueces y el fiscal», se atrevió a sostener una fuente consultada por este diario.

“Pueden perder el cargo»

El presidente del STJ, José Sappa, fue el primer funcionario judicial en realizar declaraciones públicas ni bien estalló el escándalo que involucra a los jueces Balaguer y Vagge y al fiscal Sancho.

En aquella oportunidad, Sappa explicó que los dos jueces y el fiscal denunciados por violar la cuarentena “pueden perder el cargo de confirmarse estas conductas”.

“Me notificaron que había tres funcionarios judiciales aislados por prevención. Me llegó esa notificación. Me informó el área de Recursos Humanos», declaró en ese momento.

Sappa también explicó que, ante la eventual denuncia, «hay dos etapas: si han incumplido una norma, deberán exponerse a una investigación penal, como todo ciudadano. Si hay que proceder de otro modo, se puede dar vista al Jurado de Enjuiciamiento para investigar conducta personal de funcionarios judiciales. Ahí debería intervenir como presidente del jury. En ese supuesto caso. Son dos investigaciones distintas».

Los dichos de Sappa en aquella ocasión podría explicar, en parte, la actual circulación de las fotografías: precisó que de avanzar un Jury el jurado iba a estar integrado por el presidente del STJ (en este caso él), dos legisladores provinciales y dos abogados que se designan por sorteo.

“La denuncia penal es tan gravosa como el jury –aclaró-. En este puede perder la estabilidad en el cargo, de confirmarse estas conductas y si el tribunal del jury cree que son graves”.

Camino al STJ

Tal como publicó este diario el viernes pasado, el abogado José Mario Aguerrido confirmó que recurrirá al Superior Tribunal de Justicia ante al rechazo formal al recurso presentado para intentar anular la causa por violación de la cuarentena el día del amigo contra los jueces Miguel Vagge y Tomás Balaguer y el fiscal Guillermo Sancho.

El jueves anterior, el Tribunal de Impugnación Penal ratificó la decisión de la jueza de Control, Florencia Mazza, de resolver el pedido original más adelante.

“Aclaro un acosa, la cuestión de fondo no está resuelta, si la causa es nula o no. No es que dijeron que no hay nulidad. No se resuelve la cuestión. Nosotros entendemos que hay que resolverla ahora. Por eso vamos a seguir”, fundamentó Aguerrido.

“La cuestión de fondo, la nulidad de la causa, no se ha resuelto nunca. Ni Maza ni nadie la ha resuelto en función de que entienden que hay una cuestión de forma que impide su solución por ahora. Nosotros entendemos, ni más ni menos, que hay que resolverla ahora”, redondeó.

Aguerrido pretende que se anule la causa porque la denuncia del subsecretario de Salud, Gustavo Vera, se realizó basándose en los datos que dio una persona contagiada de coronavirus, el empresario achense Carlos Ruiz, durante la investigación epidemiológica de sus contactos.

El letrado interpreta que, de esa forma, se violó el derecho que tienen las personas de no autoincriminarse.

La jueza de Control, Florencia Maza, había decidido la semana pasada que se realice la apertura de las cámaras de seguridad del edificio de Pedro Arcuri (el funcionario que estuvo en la cena y fue echado por el gobierno provincial) en la Argentino Valle y también a las de la vivienda ubicada en Plumerillo y Olga Orozco, del juez Balaguer; y del local comercial Tierra Mía.

Esas filmaciones quedarán en manos de la jueza de control pero no les dará acceso a la fiscalía ni al defensor de los involucrados, hasta tanto no se resuelvan las impugnaciones que llevaron a la suspensión de esas medidas de prueba ordenadas con anterioridad. Por ahora no podrán verlas.

Cabe recordar que la presidenta provisoria del Tribunal de Impugnación Penal, Alejandra Ongaro, rechazó in limine hace una semana el recurso de impugnación que había presentado el abogado defensor de los dos jueces y el fiscal imputados por violar la cuarentena el último día del amigo. La jueza consideró que no corresponde ese tipo de recurso y, de esta manera, la causa sigue en pie.

El recurso de impugnación de la causa fue presentado por la defensa contra la resolución de la jueza de Control Florencia Maza, quien había rechazado el tratamiento de la cuestión de fondo por ahora.

El abogado Aguerrido planteó la nulidad de la causa por entender que la investigación se inició a partir de que el empresario de General Acha Carlos Ruiz Pérez se autoincriminó, después de dar positivo de COVID-19, al contarle a un médico con quiénes había participado en ese encuentro social.

A partir de esa información, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, realizó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por la supuesta violación de la cuarentena de los jueces Pablo Balaguer y Miguel Vagge; el fiscal general Guillermo Sancho; el empresario Ruiz Pérez, el abogado Marcelo Molín y el ex funcionario de Salud, Pedro Arcuri (fue echado a raíz del escándalo).

La causa, como explicó el fiscal Andrés Torino, está en un impasse hasta que se resuelva el recurso de impugnación presentado por la defensa.

La estrategia de la defensa, en el inicio, fue presentar un pedido del principio de oportunidad (salir de la causa por ser la primera vez que una persona enfrenta un delito) que le rechazó la jueza Maza. Luego, pidió la nulidad, por la autoincriminación de Ruiz.