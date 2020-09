Una familia de Catriló se movilizó en la plaza del pueblo y por las calles para reclamar por la situación de Thiago, un nene de 2 años, que ahora fue sacado de la familia con la que se crió desde los cuatro meses.

Hubo una marcha con más de 50 vehículos el pasado domingo.

Fabio Schappert y Johana Zalazar los padres sustitutos de Thiago dijeron que “primero agradecer al pueblo por habernos apoyado, y nada estamos pidiendo para que este nene vuelva a nuestras casas, a la familia del corazón, de contención. Vamos a hacer lo posible para que él regrese”.

Johana contó que “nosotros buscamos algo que sea pacífico pero que logre algo. Logramos el apoyo de todo el pueblo. Es un nene que lo conocía todo el mundo”.

“Nada, pedimos eso, que él vuelva. Sus hermanitas, todos lo estamos esperando. Esperamo que tengamos buenas noticias”, dijo Johana.

Explicó que “a mí me ofrecen si me quiero anotar como madre de contención. Les digo que sí. Ahí nomás me traen a Thiago con cuatro meses. Estuvo viviendo dos años. De un día para el otro nos avisan, unos días antes, que ya habían conseguido su lugar, su familia de adopción”, dijo Johana a Catriló Noticias.

“Con 20 días de adelanto, le hicieron las visitas y lo llevaron, de un día para otro. Sin importales que nos había tomado como papá y como mamá, tenía sus hermanitas. Y así lo llevaron: estamos esperando que él vuelva”, agregó.

Consultados si hay chances que el nene vuelva a la familia sustituta, Fabio dijo que “tenemos esperanzas, creemos que puede volver. Es un tema muy difícil, Acá el que tiene que revertir la cuestión es el director de Niñez. A él nos dirijimos. Y a la jueza, para que revea el caso y que tome en consideración el vínculo que construyó con nosotros”.

“Lo que pedimos es la pre-adopción. Y después la adopción total”, dijo Johana.

En el caso de la familia sustituta, el régimen prevé que no puedan acceder a la adopción pero también que la estadía del nino o niña debe ser por poco tiempo.

“Es por poco tiempo. Pero acá pasaron dos años. Nunca nos dieron la posibilidad de anotarnos como adoptantes. Bueno, ahora pedimos la adopción”, dijo Johana.

“Pedimos por los derechos del niño: como él no puede reclamar, nosotros pedimos por él. Él no puede habalr. Pedimos que vuelva: no nuestros derechos, sino lo de él”, remarcó la madre sustituta.

“Por la felicidad de él. Nosotros no sabemos como la está pasando él. Se lo llevaron de una y nunca más supimos de él”, dijo Fabio. “No tuvimos más contacto. Ni ahora ni en el proceso mientras lo tuvimos. Nunca tuvimos contacto con el director de Niñez ni con el juez”, remarcó Johana. El juez interveniente es Andrés Zulaica, a cargo de unos de los juzgados de Familia de la Primera Circunscripción.

Fabio y Johana serían recibidos esta semana por el director de Niñez, Juan Pablo Bonino. “Quiero que arreglen la situación del niño. Nosotros, mal que mal, la pasamos. Pero a él (Thiago) de un dái para otro le falto toda la familia. El mal para el está (hecho)”.

El caso movilizó a la comunidad de Catriló. La familia tuvo el apoyo -en la marcha realizada por las calles del pueblo del oeste- de sectores de la iglesia evangélica. La justicia -después de dos años que el pequeño estuviera con una familia sustituta- logró encontrarle un hogar conformado por una pareja lesbiana.

El caso de los nenes que son quitados de las familias sustitutos cuando se prolongó esa relación, se convierten en verdaderos dramas. El caso más conmovedor fue el de Gabriel, un nene de 5 años que le fue quitado a una familia de Parera, decisión que se revirtió. También se registraron los casos de la familia Carro (Daniela fue criada desde los 20 días y a los 3 años se la sacaron) que no pudo revertir la decisión de la justicia.

