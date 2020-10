Esta vez quien dio testimonio de lo sucedido es un comisionista de Italo que llevaba a una mujer con turno medico para la Clínica Santa Teresita (Realicó), y se tuvieron que volver. “Me duele la situación que le pasó a esta mujer, no te dejan pasar por motivos que son inexplicables”.

Se trata de, Raul Sanabria, quien traslada a una mujer hacia Realicó, “yo tengo permiso nacional con permiso de ingreso para La Pampa, la mujer iba con turno para la Clínica Santa Teresita y la Policía nos atendió bien en el control, pero le dijeron que si no era algo de urgencia no la dejaban pasar, le dijeron que tenia que tener un hisopado. Te indigna bastante uno viaja mucho y que no te dejen circular en rutas nacionales no tiene razón de ser”, relató el comisionista a Cabledigital.

Como saldo la mujer perdió el turno médico como les pasa a tantos pacientes que hoy deben ser casos de urgencia para pasar hacia Realicó.