Un grupo de más de 100 personas se concentró este miércoles en la plaza San Martín y marchó a Casa de Gobierno para reclamar que le permitan abrir los comercios de Santa Rosa que está en Fase 1 por la pandemia de Covid-19.

Este miércoles al mediodía un grupo de unas 120 personas se concentró en la plaza San Martín para reclamar que el Gobierno Provincial habilite la actividad comercial no esencial en medio de la pandemia de Covid-19, que obligó a que la ciudad de Santa Rosa ingrese en Fase 1 por la aparición de casos.

El martes a la noche, un grupo de comerciantes ya había realizado una protesta. Ahora se sumaron algunos más que se oponen a la cuarentena obligatoria. Marcharon a Casa de Gobierno donde fueron recibidos para escuchar el reclamo.

Los dueños de comercios no esenciales reclaman que se les permita abrir algunas horas para que puedan subsistir y no tengan que cerrar definitivamente. La mayoría de los comerciantes que se movilizó este miércoles no está asociado a la Cámara de Comercio de Santa Rosa. Plantearon que pretenden abrir un canal de diálogo con el Gobierno Provincial para que se les permita abrir sus comercios.

La Cámara de Comercio de Santa Rosa respalda el reclamo de los comerciantes. «Desde la Cámara de Comercio entendemos y compartimos el desconcierto que el anuncio expresado por el Sr. Gobernador ha causado en el sector comercial, ya que durante meses hemos sido el sostén del cuidado y protección social para evitar la circulación viral», aseguraron el martes en un comunicado.

Santa Rosa, Toay, Macachín y Catriló están en la denominada Fase 1 de la pandemia y en la que están permitidas sólo las actividades esenciales. Por ejemplo en el rubro comercial sólo está permitida la apertura de locales del rubro alimentación, limpieza, farmacias y ferreterías.

Fuente: El Diario