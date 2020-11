Luego de que el Gobierno anunciara que compraría 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para el coronavirus, Viviana Canosa comenzó a publicar artículos periodísticos en contra de la política de salud pública y anunció que ella no se daría la vacuna.

«#Yonomevacuno. Y vos?», escribió en Twitter. Además, en su programa de El Nueve, se rió de la situación y exclamó: «Carla Vizzotti fue a Rusia y no lo sabía ni Santiago Cafiero. ¿Por qué una misión imposible a Rusia? Si, me lo voy a tomar con humor porque yo no me voy a vacunar. Escuché a los especialistas, a los mejores diciendo que no da«, aseguró.

Las declaraciones de la periodista fueron repudiadas por varios usuarios de Twitter, y su nombre se volvió tendencia. Además, recordaron que la conductora recomendó tomar dióxido de cloro para curar el coronavirus.