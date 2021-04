La demora en la llegada de vacunas de Oxford/AstraZeneca motivó la denuncia de un grupo del PRO contra el gigante farmacéutico, pero también contra el presidente Alberto Fernández, el ex ministro Ginés González García, la ministra Carla Vizzotti y, aparentemente, el empresario Hugo Sigman.

El juez Julián Ercolini y el fiscal Guillermo Marijuán no dispusieron ningún allanamiento, sólo un pedido de que se presente copia del contrato entre AstraZéneca y el Estado argentino por la provisión de 22 millones de vacunas.

El juzgado informó que por ahora no hay nadie imputado y el magistrado ni siquiera ordenó una instrucción, aunque sí delegó los primeros pasos en el fiscal Marijuan.

El grupo del PRO -Acción Conjunta Republicana- es el mismo que llamó a un levantamiento cuando el gobierno amagó con la intervención de Vicentin, impulsó llevar niños a dar una clase a la puerta de la quinta presidencial de Olivos y se asocia a cualquier marcha o cacerolazo contra el gobierno.

Como reiteradamente se ha informado, 900.000 vacunas están en Estados Unidos, supuestamente en un control final de calidad, y AstraZeneca informó oficialmente que entregaría 3.500.000 dosis en mayo.

Sin embargo, hay incertidumbre sobre el cumplimiento de esos envíos y el presidente Alberto Fernández habló esta semana con el CEO de AstraZeneca y le hizo saber el malestar por los atrasos.

Contrato

El canal Pandemias y Vacunas, que lidera el periodista Walter Goobar, publicó este sábado los términos del contrato entre AstraZeneca y el estado argentino. El convenio está en línea con lo que se informó oficialmente:

*El precio es de cuatro dólares, por mucho la vacuna más barata del mercado.

*Se compraron 22.429.000 dosis por un total de 89.700.000 dólares y un adicional por logística de algo más de dos millones de dólares.

*El vendedor es AstraZeneca, con sede en Cambridge, Reino Unido, y firmado por Greg Mueller en nombre del laboratorio y, del lado argentino, el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo, y el ministro Ginés González García. El contrato es de octubre de 2020.

*La competencia en caso de litigios son los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Se le garantiza inmunidad a AstraZeneca ante efectos que puedan provocar las vacunas, salvo en caso de negligencia.

El gran problema son los compromisos de entrega: empiezan por 2.300.000 en marzo y siguen con 4.040.000 en abril. Está claro que eso se incumplió, lo mismo que sucedió en Europa.

Según publicó el diario español El País este viernes, “la Comisión Europea prepara una demanda contra AstraZeneca por el retraso en la provisión de vacunas”. Lógicamente no tienen la intencionalidad del PRO: no demandan a las autoridades europeas que firmaron el contrato, sino al laboratorio.

Vacunas

El mecanismo de Oxford/AstraZeneca tiene los siguientes pasos:

*El laboratorio mAbxience de Garín fabricó el elemento activo con fórmula y licencia de OxfordAstraZeneca. Ya se produjeron más de 30 millones de dosis. Ese material se congela en recipientes de quince litros. Los recipientes con el elemento activo se le entregan a AstraZeneca Buenos Aires que lo exporta a México.

*En México, en el laboratorio Liomont, se descongelan, se filtran, se completa la fórmula con elementos que equilibran la alcalinidad y lo hacen inyectable. Luego se envasa, se fotografía cada vial (frasco) y se somete a un control de calidad por muestras con las que se hacen cultivos para ver la efectividad y la seguridad.

*El laboratorio Liomont lo entrega a AstraZeneca de México que es el que lo distribuye en América Latina. Por estas razones, el que contrata y cobra de los gobiernos es AstraZeneca.

Pendientes

Según informó inicialmente el gigante farmacéutico inglés el problema fue la provisión de filtros de origen norteamericano cuya exportación a México fue prohibida por el gobierno de Donald Trump. La licencia de AstraZeneca no permitía usar otros filtros.

Ese obstáculo demoró la fabricación en México y hubo una partida que desde el país azteca se envió a Estados Unidos, a otra planta de AstraZeneca, para su terminación.

A partir de ahí hay dos versiones: el gobierno argentino señala que las 900.000 vacunas están trabadas en USA porque el gobierno de ese país no permite ninguna exportación de vacunas, pese a que no puede usar ese embarque ya que esas dosis fueron producidas en Argentina, en un laboratorio no inspeccionado por la FDA norteamericana.

El tema se le planteó a Juan González, enviado de Joe Biden que estuvo reunido con Alberto Fernández. El funcionario se limitó a tomar nota.

La otra versión es que la demora se debe a un control de calidad que hace Oxford/AstraZeneca. Es lo que dice el laboratorio y lo que le informó a la ministra Carla Vizzotti y a la asesora presidencial Cecilia Nicolini, las funcionarias que manejan toda la cuestión de las vacunas.

Embarques

En cualquier caso, lo que sucede es que hay un evidente atraso en las entregas, algo que se verifica en todo el mundo. AstraZeneca es la proveedora también de la Organización Mundial de la Salud que distribuye las dosis a través del programa Covax. Esos suministros -la Argentina compró nueve millones de vacunas- están igualmente atrasados.

El presidente Alberto Fernández reveló este sábado que habló personalmente con el CEO de AstraZeneca y le hizo saber el malestar del gobierno por las enormes demoras.

“Espero que Oxford/AstraZeneca empiece a cumplir”, dijo Fernández en Radio 10. “La Argentina ya mandó 30 millones de principios activos y no han vuelto las cantidades de vacunas que se comprometieron a traer”.

En diálogo con el Ministerio de Salud, AstraZeneca dijo que las 900.000 dosis vendrían antes de fin de mes, o sea esta semana, y que en mayo arribarán 3.500.000 vacunas. Las preguntas y la incertidumbre seguirán en pie hasta que lleguen.

Fuente: Diario de La Pampa