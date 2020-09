El ámbito político huinquense se vio sacudido por la noticia que arrojó el resultado positivo a covid 19 del hisopado realizado al intendente Oscar Saliba quien ya estaba bajo aislamiento preventivo y sus contactos estrechos en observación.

El mandatario huinquense ya no había asistido este lunes al municipio y los anuncios de flexibilización de cuarentena se dieron mediante la difusión del decreto y al mediodía se informó que se le había practicado un hisopado por recomendación médica. En la noche de este lunes se emitió el informe diario del COE local y allí se indicaba que no había resultados positivos nuevos.

Minutos después, desde prensa oficial se emitió otro comunicado pero desde el Municipio donde se confirmó que el resultado del hisopado al titular del Ejecutivo dio positivo y se continuará bajo las medidas protocolares correspondientes.

En el municipio de Realicó se dio algo parecido con un resultado positivo del Secretario de Gobierno y en Huinca se suma con el Intendente que contrajo el virus. Oficialmente no se informó sobre el cierre del municipio o alguna medida en particular porque el mandatario ya venía bajo aislamiento del fin de semana y ya no concurrió a su tarea este lunes.

Fuente: INFOTec