El intendente de Falucho, Oscar Canonero, charló esta mañana en directo con Impacto Castex en la 99.9 sobre lo que fue el “permitido” de domingo en medio de la cuarentena. Por disposición del gobernador Sergio Ziliotto, los pampeanos pudieron reunirse en familia hasta las 18 horas. “Hace dos meses que estamos encerrados, era algo que hacía falta”, remarcó Canone.

En las últimas horas, Ziliotto felicitó a los pampeanos por el cumplimiento de las recomendaciones y destacó la inexistencia de casos de alcoholemia positiva en conductores de vehículos, o inconvenientes en las rutas locales. El mandatario de Falucho aseguró que, según fuentes policiales, el promedio de autos diarios creció casi en un 100% durante el fin de semana. “De 15 o 20 coches que pasaban por día, este fin de semana han pasado más de 40”, sostuvo.

Además, Canonero remarcó con entusiasmo la posibilidad deslizada por el gobernador de volver a realizar visitas familiares el 31 de mayo, aunque advirtió: “Estamos viendo que en las ciudades grandes continúa habiendo casos. Tampoco se puede descuidar lo que se hizo en dos meses”.

En tanto a la actualidad de la localidad, el intendente subrayó que una vez finalizada la pandemia se instalará un cajero automático para los casi 200 vecinos: “Ziliotto me dijo que cuando se levante la cuarentena el cajero sería una de las primeras cosas por hacer”.

La obra que representa una prioridad para el municipio de Falucho es el microaglomerado asfáltico en frío que se realizará en las calles alrededor de la plaza central y en el camino a la escuela. La empresa que ganó la licitación del gobierno provincial fue Cleanosol, que presentó una oferta de 2,7 millones de pesos. Hasta que la situación no se normalice, todo parece indicar que la obra no podrá comenzar. «Como la empresa no es de La Pampa, se le dificulta pasar para empezar a trabajar”, afirmó Canonero.

Por otro lado, el funcionario anunció que esta semana comenzarán a trabajar en obras de badenes y señalizaciones lumínicas en distintos puntos del pueblo.

Por último, el intendente de Falucho aseguró que el municipio está al día con el pago de salarios, ya que no ha tenido grandes complicaciones económicas en el período de aislamiento. “Cuando comenzó la cuarentena estuvimos asistiendo a bastantes personas en el pago de servicio. Además, la provincia en lo que necesitamos nos da una mano», recalcó.