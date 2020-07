En diálogo con RatingCero.com, el golfista y cantante habló de ambos mundos.

¿Fuiste primero golfista o cantante?

– A los 3 años empecé a jugar jajaja. ¡Golfista!

¿A qué edad te hiciste profesional?

– A los 17 años.

¿Y tu proyecto como cantante?

– Siempre me gusto cantar, empecé a rapear también de más grande y después me metí a hacer temas. Empezó con más fuerza hace 2 años más o menos.

¿Cómo definís tu música?

– Recién ahora me volque a mi estilo que es el reggaetón y tengo dos temas nada más.

¿Cuál es tu objetivo cuándo vuelve el PGA Tour Latinoamérica?

– No tengo un plan o un objetivo cierto. Con todo lo que paso primero que vuelva todo a la normalidad, ir encontrándome poco a poco con la competencia, ganar y tratar ser top tep del ranking del tour.

¿Y tu sueño a largo plazo en cuánto al golf?

– Mi sueño de largo plazo es llegar a jugar en el PGA Tour.

Y con la música: ¿qué más te gustaría hacer? ¿dónde quisieras llegar?

– No sé. La verdad que solo lo hago porque me gusta y calculo que si en algún momento se da y termino pegando seguramente me gustaría dar shows y demás.

El próximo martes, Focaccia publicará su nuevo tema “No me llames”.