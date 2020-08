Juan Carlos Tierno, ex Ministro de Seguridad de La Pampa confirmó cuáles fueron los mecanismos corruptos utilizados por el Vernismo para que no se note su ausencia en el Ministerio. Corrupción, informar a los medios de comunicación sus pasos y secuestrar droga “cueste lo que cueste” para operar contra Tierno.

“A las pocas horas que salí del Ministerio, se difundió un audio de un jefe policial que decía: “ahora salgan a buscar la droga, hagan los operativos con las investigaciones pendientes”. Esa fue la voz de un actual funcionario del Gobierno Provincial del Ministerio de Seguridad. Néstor Fontán, un buen funcionario policial pero que fue enviado por Ayala para montar esa operación”.

“Es un secretario en el Ministerio de seguridad sobre el tema de drogadicción. Y era la voz de él. Esta grabación la mandó Fontan que era Jefe Operativo en la unidad regional 2 en General Pico por orden de Ayala”, aseguró Tierno.

El audio en el que Fontán envía a los oficiales a buscar droga era, dicho en sus palabras, para que no se note la ausencia del 1 ni del 2 (haciendo referencia a Tierno y Correa). “Correa es un especialista en la persecución del narcotráfico. Él me decía que todos los datos que llegaban no se investigaban ni se trabajaban a nivel policial como correspondía”, manifestó el ex Ministro.

Tierno aseguró que Carlos Verna desautorizaba constantemente la misma ley del Ministerio y el motivo por el cual se creó la subsecretaría de adicciones al no permitir que se investiguen los hechos. ¿A quién tenía que tapar Verna? se preguntó Tierno. “Entonces esto que cuento está en una grabación que recibieron todos los jefes policiales en aquel momento (mediados del 2018), Fontan tenía que cumplir una orden que le pasó Ayala”. Todo esto se hizo para engañar al pueblo y creer que González estaba a la altura del Ministerio. Y es para eso que hacían estas operaciones.

Esta situación se da cuando Julio González estaba a punto de arribar al Ministerio.

Impacto Castex tuvo acceso al audio que hizo referencia Tierno. Donde Néstor Fontan envía a los jefes de la policía a secuestrar droga “cueste lo que cueste” para que no se note la ausencia del ex ministro. Esta situación se da en el marco de la renuncia del Ministro de Seguridad en 2018. Además, alentaba a los oficiales a comunicar a los medios cualquier secuestro de droga que se produzca.

En el audio, Fontán aseguró: «Ante la renuncia del Ministro (Tierno) y otros funcionarios de Seguridad (…), mañana hay que salir a secuestrar (droga) por motus propio (…) este fin de semana para tener bastante para informar en el parte del día lunes».

Además, quien trabaja en la subsecretaría de drogadicción de la provincia de La Pampa, en el Ministerio de Ignacio Di Nápoli agregó: «Hay que demostrar que seguimos en causas importantes no estando «el uno y el dos» (Por Tierno y Correa) del Ministerio. Necesito que salgan a secuestrar porros».

“Si algún medio se entera y va a preguntar pueden hablar y referir que se está produciendo un secuestro. Hay que informar hasta lo mínimo que suceda”, concluyó Fontán.

Escuchá el audio de Néstor Fontan:

Juan Carlos Tierno disparó en contra de la gestión de Julio “Tato” González en el Ministerio de Seguridad. Además volvió a señalar la corrupción del Vernismo.

“¿Dónde fue el municipio que más indisposiciones, complicaciones y negaciones había para trabajar? Uno fue Castex. Con González como Intendente, era el que más se oponía para que vinieran a hacer controles al municipio”, comentó Tierno en diálogo con Impacto Castex.

Por otra parte, el ex Intendente de Santa Rosa calificó de mediocre a González. “González hizo la demostración del Ministro Ñoqui. Lo colocaron ahí, pero gran parte de la policía ni se enteró quien era”. Asimismo, el abogado añadió: “A González lo puso Verna para que crean que era poderoso. Fue un apasionado de la fama que cuando llegó al lugar demostró su ineficacia absoluta y desprecio por el pueblo”.

La muestra está en que la directora de este medio, Impacto Castex fue amenazada por gente puesta por González en el Ministerio y el ex Jefe de la Policía Ayala. Además fue amenazada por el comisario Bazan, por el fiscal Mendiara, todo porque la directora contó verdades que la política no quiere que se divulguen. ¿Dónde queda la libertad de prensa en democracia?

El Ministro de Seguridad Di Nápoli dijo que no iban a mirar hacia el costado. Al igual que el Gobernador Sergio Ziliotto que comentó que no le iba a temblar la mano con aquel policía que se equivocara e hiciera las cosas mal. Acá hay un fiel reflejo de malos accionares policiales y no se ha actuado en consecuencia.