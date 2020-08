Juventus de Italia designó este sábado al ex futbolista del club Andrea Pirlo como nuevo director técnico para las próximas dos temporadas, a horas de comunicar el despido de Maurizio Sarri tras la eliminación en los octavos de final de Champions League.

Pirlo, de 41 años, que se desempeñaba como entrenador del equipo Sub 23 en el club, «tiene lo necesario para liderar, desde su debut en el banco de suplentes, un equipo experto y talentoso para perseguir nuevos éxitos», justificó la entidad de Turín en un comunicado. En sus 21 años como futbolista de la Serie A de Italia, Pirlo jugó cuatro temporadas en Juventus (2011-2015), donde conquistó siete títulos: cuatro Scudettos, dos Supercopa de Italia y una Copa Italia. Su cuenta pendiente en la «Vecchia Signora» fue la coronación de la Champions League, algo que buscará compensar ahora como entrenador, tras firmar contrato hasta el 30 de junio de 2022. Pirlo ganó la Champions League como jugador en dos ocasiones pero con el Milan (2003 y 2007), títulos agregados a una nutrida vitrina personal que tiene como máximo logro el Mundial Alemania 2006 con la Selección de Italia. Su llegada para conducir el plantel que lidera el portugués Cristiano Ronaldo y que integran los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín se produjo de inmediato tras la destitución de Sarri, que pese a conquistar el noveno título consecutivo para el club en el Calcio, no pudo sobrevivir a la decepción en Europa. ) JuventusFC (#Stron9er ✔@juventusfc UFFICIALE Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra http://juve.it/gDgN30r3mEe #CoachPirlo 65 mil Información y privacidad de Twitter Ads 21,3 mil personas están hablando de esto Juventus fue eliminado este viernes en casa por Lyon de Francia en una serie de octavos de final que se definió por gol de visitante luego de terminar 2-2 en el global.

