“La Arena es “la ciénaga” pampeana. Desaparece todo, incluida la verdad. Incluida la plata que reciben de Verna. Están reproduciendo lo que es la conducta habitual de un autoritario», arremetió el ex Ministro contra el Diario Pampeano.

Por otra parte, recordó cual fue su accionar luego de que en 2008 la provincia interviniera a Santa Rosa, ciudad de la cual Tierno era Intendente: “Fueron cómplices de un golpe de estado, en Santa Rosa, incluso festejando que ellos habían volteado a un gobierno elegido por el pueblo”, remarcó.

En palabras del ex Intendente de Santa Rosa, el dueño del periódico pampeano Leonardo Santesteban fue denunciado por su pareja por violencia de género: «Este personaje fue denunciado por distintos tipos de violencia. Y cuando su pareja fue a hacer la denuncia el le respondió «vos no me podes hacer nada porque yo tengo amigos con mucho poder. Puedo hacer lo que quiera en cualquier momento». Con esa impunidad se manejan«.

José Pérez, Subsecretario de Medios de la provincia acuerda con Santesteban los libretos que hay que montar. «Si es es verdad o mentira no importa. Y hay que atacar a aquellos que no se animan a enfrentar», así lo reflejó el abogado.

En diálogo con Impacto Castex, Tierno aseguró que en el mencionado periódico se utilizan mecanismos propagandísticos propios del nazismo: «Joseph Goebbels, quien era el Ministro de Propaganda de Hitler, generó esa expresión de tremenda persecución que es «miente, miente que algo quedará», que es lo que hace habitualmente La Arena». Por otra parte, aseguró que el titiritero de La Arena, «en base a plata negra y blanca» es Verna. Además aseguró: «Estos personajes no defienden al pueblo en términos de la verdad ni de la libre expresión, sino en decir lo que conviene o estar del lado de quien pone la plata» .

¿Qué es la manipulación en la conducta humana? Se pregunta el polítco. «Someter a otros a un poder ajeno y esto es lo que hace este apronte de político que es Tato González, entonces González quiere manejar al del hospital, al comisario, al que hace esto y lo otro, y la prueba está en que se quedó sin manejar a nadie en términos genuinos. Creyó que era dueño de Castex», respondió.

«Ahora se hace un reclamo social, dentro de un esquema de solidaridad, respecto a la investigación y pidiendo justicia, que estando el Fiscal manipulado por González, no la va a haber, de que vayan a la plaza pública como ámbito histórico en democracia de la expresión de un pueblo».

Luego del lamentable hecho acaecido la semana pasada, que concluyó con el fallecimiento de un menor en Castex y el llamado a una movilización para esclarecer los hechos, Tierno aseguró: «Las marchas que ellos organizan son democráticas. En ellas el pueblo se expresa y de esa manera toda otra movilización que no responda a lo que ellos quieren o a los que les ponen plata hay que atacarla y degradarla. Esta es la conducta autoritaria y antidemocrática».

El ex Ministro de Seguridad de La Pampa, también contó los entramados de su relación en el Ministerio con Gastón Lang y Lisandro Ranocchia. «A Tierno hay que sacarlo rápido porque yo voy a ser el próximo Ministro, comentaba en su entorno Ranocchia», reveló. Por otra parte, aseguró que Lang recibía dinero de la Casa de Gobierno. «Cuando se fue Ranochia del cargo o lo sacaron por un problema de cheques sin fondo, según se dijo. Ya no pagaban más los cheques. Se tuvo que investigar y no le quedó más remedio (A Lang) que contar que le pasaban plata todos los meses durante dos años y medio para que haga entregas de trabajo sobre seguridad vial», contó en conversación con Impacto Castex. Y el ex Intendente agregó: «Ya conocí lo inútil que es cuando lo puse de Director de Tránsito de la Municipalidad de Santa Rosa. Además, las empleadas municipales conocen de su conducta de Lange respecto a ellas».

Entonces José Pérez, desde la casa de gobierno hace los mandados para censurar. No a la prensa, sino a los que hablamos y no nos pueden negar.

Entrevista a Juan Carlos Tierno: