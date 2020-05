«Nunca pensé en que alguien iba a encontrar el globo porque yo se lo hice mi pedido al universo», contó ayer, entre emocionada y sorprendida, Melina Schmidt, la joven que el 14 de mayo lanzó desde Santa Rosa un globo de cumpleaños con un mensaje de esperanza frente al coronavirus y que cayó en un campo de Unanue. «Con Carina -la dueña del establecimiento- ya nos pusimos en contacto e hicimos planes para vernos cuando pase todo esto», contó la joven.

La historia del globo rojo que cayó en el establecimiento Mazamet, de Unanue, es una historia contada en reversa: primero se conoció el capítulo final, y ahora, merced a la viralización que tuvo el tema, se sabe cómo empezó. «El globo lo lanzamos con mi hijo el 14 de mayo, que fue el día de mi cumpleaños», contó «Meli» Schmidt cuando este diario pudo determinar que ella había dado el puntapié inicial de esta historia. «Fue un regalo sorpresa que recibí y después se me ocurrió atarle el mensaje y lanzarlo», explicó.

El regalo en realidad fue sorpresa durante un rato, porque al cabo de la jornada Meli supo quien era el responsable de la atención: Damián, su pareja desde hace 11 años y padre de su pequeño hijo Morrison, de un año y medio, que es el niño que en el video le da un beso al papel enrollado que su madre ató al globo.

«Sí, le puse Morrison por Jim Morrison», contó la joven, entre risas, ante la obligada pregunta por tan particular nombre.

En contacto

«El día de mi cumpleaños yo estaba sola en el departamento porque mi pareja estaba en su trabajo, y hemos pasado toda la cuarentena acá dentro, así que se me ocurrió pedir un deseo por todo lo que estamos pasando, deseos míos y de mi familia de que esto termine cuanto antes. Lo escribí a las apuradas y le dije a Morrison ‘vamos a la terraza y lo lanzamos’. Por suerte se me ocurrió filmarlo».

Lo que Melina nunca pensó es que el globo en algún momento iba a caer, y menos aún, que alguien lo iba a encontrar. «Yo se lo tiré al universo y no le puse ningún número de contacto porque dicen que si alguien lo encuentra y se preocupa por ubicarte, el deseo se cumple», aseguró.

Ahora parece que ese mito va a cumplirse porque Carina Andueza, la chica que encontró el globo, y «Meli» ya se pusieron en contacto y se prometieron mutuamente que cuando pase la pandemia van a conocerse en persona. «Ella guardó el globo en una cajita, con mucho amor, porque le hizo acordar a una persona muy querida que perdió hace poco», contó Melina.

«Ya hemos establecido una linda relación, ojalá nos podamos conocer», alentó la joven, que también espera que termine el aislamiento para volver a su trabajo de venta de ropa.

