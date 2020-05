: Trying to get property 'child' of non-object inon line

Mauricio Macri borró su pasado como Presidente de la Nación en Argentina. No existe para sus biografías en las redes sociales, ya renovadas luego de dejar el poder y su lugar en la Casa Rosada hace cinco meses.

«Miembro fundador de PRO Argentina y Cambiemos. Casado. 4 hijos. Hincha de Boca», son los datos elegidos por el expresidente en sus plataformas sociales. Twitter y Facebook, como máximos ejemplos.

Macri destaca como principal virtud ser el líder del partido que fundó y luego de la alianza que condujo el país durante cuatro años. Siempre sin nombrar su labor como Presidente de la Nación. Luego su situación conyugal. Sus herederos. Y finalmente su pasión por el fútbol con Boca.