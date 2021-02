El clima está muy caldeado en Boca. En medio de los rumores sobre una posible salida de Miguel Ángel Russo, y tras la filtración de la lista con los nombres de los jugadores que se podrían marchar, se filtró un audio de Jorge El Patrón Bermúdez criticando duramente a Carlos Tevez, capitán y líder del Xeneize, por haberse juntado con Daniel Angelici, ex presidente de la institución que perdió las elecciones pasadas contra Jorge Ameal y Juan Román Riquelme.

El histórico ex futbolista de Boca, quien actualmente forma parte del Consejo de Fútbol del club junto a Marcelo El Chelo Delgado y Raúl Cascini, se refirió a la reunión que Tevez tuvo con Angelici hace unos días en las playas de Pinamar, sitio en el que también estaba la directiva del Oficialismo.

En el audio que reprodujo radio La Red, Bermúdez intentó analizar con calma la actitud del Apache: «Son personas libres, no están presos, no son delincuentes, al menos socialmente… ¿No? Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café. Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos, o con los que quiera amigos».

Sin embargo, en el tramo final del mismo, el Patrón terminó cuestionando a Tevez por haberse reunido con el líder de la oposición en Boca, que responde a los intereses de Mauricio Macri: «En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros papá. Él que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son las intenciones. Evidentemente».

La feroz interna que Riquelme y Miguel Russo viven en Boca:

De acuerdo a lo que indicó el diario Olé en los últimos días, el entrenador de Boca quedó en la cuerda floja tras la bochornosa eliminación ante Santos por las semifinales de la Copa Libertadores 2020 y Juan Román Riquelme se habría desencantado de las cualidades por las cuales lo eligió como el sucesor de Gustavo Alfaro a comienzos de 2020. «A Miguel Russo no le queda mucho«, manifestaron desde el entorno cercano al vicepresidente 2º y máximo ídolo de la institución azul y oro.