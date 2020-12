El intendente de Mauricio Mayer, Celestino Folmer, dijo que en marzo la Escuela 103 de la localidad cumplirá 100 años, fecha en la que esperan poder celebrar el acontecimiento, lo que no se pudo dar con el reciente cumpleaños 106 del pueblo.

Folmer dijo que el presente, a causa de la pandemia, ha sido «un año raro», pero se esperanzó que pronto la situación se atenúe y se puedan desarrollar los proyectos hoy en espera, como la construcción de cuatro viviendas y el asfalto de unas pocas cuadras que aún son de tierra en la pequeña población de algo menos de 500 habitantes.

«Este año tuvimos que postergar los festejos, algo que lamentamos, pero en marzo la Escuela 103 llega a los cien años y ahí sí esperamos poder hacer algo, aunque hoy todavía es difícil saberlo», dijo Folmer respecto del aniversario de Mayer.

Señaló que «el comité de crisis por la pandemia trabajó mucho y bien y desde el municipio hemos seguido adelante con algunas pequeñas obras». Entre ellas mencionó la reciente «limpieza de todos los canales que permiten escurrir el agua del pueblo. Mucho no ha llovido, pero están listos para cuando haga falta», indicó.

Informó además que aprovechando esas condiciones del clima «hemos sacado las máquinas a los caminos vecinales, a hacer limpieza, arreglos y un repaso general». Consultado por el parque automotor sostuvo que no tiene problemas. «Tenemos tres motoniveladoras, tres camiones y una pala cargada, todas trabajando en perfecto estado», afirmó.

Viviendas y asfalto.

Respecto de lo que viene, Folmer dijo que en primer término están la construcción de 4 viviendas asignadas por el Plan Mi Casa, y encarar la obra de cordón y asfaltado de tres cuadras que están pendientes, de las pocas que quedan en la localidad sin pavimento.

«Veremos como sigue, pero hoy hay complicaciones para conseguir materiales y hasta los constructores no quieren dar presupuesto por mano de obra por lo cambiante que está todo», indicó.

También puso el acento en el tema económico. «Veremos si el dinero que nos dan alcanza, por esto que estoy diciendo. Es un momento de incertidumbre». Agregó que «proyectos e ideas siempre hay pero recién empezamos a ver que la pandemia se puede controlar. Con el asfalto nos pasa algo parecido, es una obra que hoy podemos decir que está en stand by».

Por último, respondió que el polideportivo y las instalaciones que incluyen el SUM y la pileta climatizada (cerrada en pandemia) están preparadas para el Pro Vida de verano. «Ya hemos mantenido reuniones con el ministerio (de Desarrollo Social) y con los protocolos que hagan falta podremos darle actividad a los chicos».

Destacó el trabajo de todo el personal del municipio e instó a los vecinos «a seguir apoyando. Todo lo que hacemos es para todos ellos».

Fuente:La Arena