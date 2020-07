Le sucedió a una vecina de General Pico durante el pasado miércoles, previo a los dos días de feriado. La damnificada hizo la denuncia policial en sede de Comisaría Primera.

Según nos contaba la víctima, sus datos pidió que no sean divulgados, la contactó por teléfono alguien que decía llamarse Julio Sosa y era camionero, para comprarle un producto que un familiar suyo tenía a la venta en la tienda de Facebook. Como ella era el teléfono de referencia de ese producto fue quien habló con el supuesto comprador. Esta persona, supuestamente Sosa, con argumentos muy convincentes, se mostró interesado en la compra e incluso se comprometió a enviarle el dinero vía transferencia. Y aquí surgió el problema, y, por lo que hemos escuchado, es la modalidad de la estafa.

Rápidamente este presunto camionero de Santa Rosa le dice que surgió un inconveniente con la transferencia, le dijo que le había deposita $10.500, pero que no se preocupe que lo soluciona con el banco. Al rato, un supuesto empleado del Banco de La Pampa, identificado como Daniel Lozano, le comenta de la situación y que ella debe hacer una pequeña acción en un cajero automático para liberar el pago de su comprador y poder tenerlo acreditado.

Como siempre decimos, estos estafadores son expertos en la mentira y el engaño y es así que día tras días cae mucha gente en sus garras. Como en esta caso, donde la damnificada nunca sospechó la estafa, incluso hasta nos dijo que de fondo en la llamada se escuchaba el característico ruido a oficina de call center.

«Una vez en el cajero de barrio Federal hice los pasos que me indicó, hasta le di el Token que realmente ni sabía para que existía», se sinceró. Ahí fue su perdición para con el delincuente del otro lado de la línea.

«Supuestamente era del Banco de La Pampa y me iba a solucionar el problemita para que se destrabe la transferencia Incluso yo estaba mal porque la otra persona tenía bloqueada su tarjeta según lo que me dijo y quería que se solucionara, sin advertir que era todo un verso», nos decía al informarnos su caso.

Nuevamente, según explicaba, se repite un tema que es común en estas estafas. En todo momento quien pretende cometer el delito necesita que la víctima esté en línea, que no corte la llamada. No es fácil lograr retener a una persona hasta que se dirige a un cajero automático, pero lo consiguen y así estafan.

«En el cajero inserté tarjeta, entré al home banking y me pidieron la clave y usuario. Me piden el token y cuando se lo di me informa que debió esperar una hora para que ingrese el pago», explicó. Muy inocente, como ella mismo se definió, esperó y esperó…

Nunca hubo una tarjeta bloqueada de un supuesto comprador, tampoco nunca le hizo ningún depósito y mucho menos aun jamas habló con un empleado del BLP. Ambas personas eran estafadores y se lograron hacer, en un ratito nada mas, con $34.800 de la caja de ahorro de esta persona que nunca imaginó la trampa a la que la sometieron.

A modo informativo, para que estemos alertas, dejamos los números de teléfonos desde donde cometieron el verso y la posterior estafa económica. 11 – 2163 4156 y 3858 – 475312.

Fuente: Pampadiario