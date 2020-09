Victoria Iparraguirre es de General Pico y como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio se encuentra varada en Córdoba, lugar donde estudia y reside temporalmente.

El Gobierno desde julio que tiene deshabilitado el formulario para repatriar a las personas que se encuentran fuera de la provincia. Y las personas, preguntando sobre su situación actual, ha recibido malos tratos en sus respuestas vía mail.

Además de mentiras. Ya que en un primer momento se anunció que el gobierno provincial se haría cargo de los costos de alojamiento de las personas que regresen y deban cumplir con la cuarentena de 14 días. Pero hoy se comunica que los gastos deben correr por cuenta de cada persona que desee volver.

A través de la cuenta de Instagram “@queremos_volver2”, Victoria y compañía han juntado más de 190 nombres de personas que se encuentran en su misma situación.

En diálogo con Impacto Castex comentó algunos de los casos más críticos:

“Hay una mujer que quedó varada en Buenos Aires, porque su hijo estudiaba en el Teatro Colón y quedó allá. El hijo pudo volverse y ella está sin trabajo, viviendo de prestado en lo de una amiga y se cansó de llamar y no le dan una solución”, expresó.

Por otra parte, comentó: “También hay otro caso que se comunicó con nosotros. Una chica tiene a su hermano con tratamiento oncológico, ella suplicó que la dejen entrar a la provincia y tampoco obtuvo respuesta”. La mujer es de General Pico y actualmente se encuentra varada en San Luis.

Ni bien esta situación tomó publico conocimiento, el Ministro de Gobierno y Justicia Daniel Bensusán, eligió hablar con Info Pico -medio de comunicación elegido por funcionarios vernistas y del Gobernador Sergio Ziliotto- y comunicó que en unos días volverán a habilitar la página para el “Regreso a Casa”.

“Todo aquel que ingresa por el programa Regreso a Casa, no tiene que pagar un peso, excepto obviamente el valor del viaje. Pero el tiempo de cuarentena más las comidas está cubierto por el Gobierno”, aseguró el Ministro.

Evidentemente los reclamos de esta gente acerca de que la página se encontraba caída era con razón. ¿Por qué tuvieron que esperar una circunstancia así?

Contrario a lo que manifestó el Ministro Bensusán, Iparraguirre aseguró que en los mail contestados por el gobierno les comunicaban que los gastos corrían por cuenta propia.

“Nosotros tenemos todas las pruebas de que lo que dijo Bensusán es mentira. Transformaron todo en una cuestión política y se perdió el eje de nuestro objetivo que es volver a casa”, dijo. Y añadió: “En los mails te dicen que el hotel lo tenes que abonar vos”.

El precio de un hotel en la provincia, para pasar los 14 días de cuarentena obligatoria que dispuso el gobierno varían entre los 45 y 50 mil pesos.

Además, la oriunda de General Pico se quejó de los malos tratos recibidos. “No explican nada y además no brindan ninguna solución. A un compañero le contestaron que «tuvo el tiempo de volver y que si no lo hizo que no hable de otras cuestiones”, manifestó.

¿Por qué Bensusán salió a responder incoherencias y cuestiones políticas cuando los chicos solo planean volver? ¿Por qué actuaron luego de las críticas recibidas?

En su página de Instagram, crearon una lista con 190 personas que buscan volver a La Pampa. Pero esa página fue denunciada y la dieron de baja. Justamente, luego de las palabras de diputado Martín Maquieyra.

Victoria Iparraguirre agregó: Dudamos, porque la información que dio Bensusán, fue totalmente falsa. En la nota aclara que van a dejar regresar a los estudiantes o aquellas personas que realmente puedan cumplir los quince días de cuarentena, no se les está dando opciones a la gente que trabaja y que no pueden desperdiciar esos quince días en el hotel porque se quedan sin trabajo solamente por ver a su familia y es totalmente ilógico.

Para finalizar, explicó que su deseo es hacer las cosas legalmente. “Nos llegaron comentarios y todos sabemos que hay gente que ingresa a La Pampa de forma ilegal y clandestina. Nosotros no buscamos eso, queremos que se cumpla el protocolo como se venía cumpliendo anteriormente”, señaló.

El posteo en Instagram: