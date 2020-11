El referente de Peronistas Si, Perseguios No, Gastón Rodríguez se anotó en las PASO 2021 y adelantó que van a competir “contra un candidato de verdad, y no uno inventado”.

Gastón Rodríguez, un joven pero alineado con el peronismo ortodoxo, adelantó que con su agrupación piensan disputar las elecciones del próximo año.

“Con todo respeto al compañero Carlos Verna y su amplia trayectoria exitosa”, arranca el escrito enviado a esta redacción.

“Debo decir que nos tienta y emociona la idea de poder disputar una interna con el Mejor. Por lo menos tendríamos la satisfacción de competir con un candidato de verdad y no un inventado o amigo de alguien. Sabemos que los militantes nunca tendremos la bendición ni posibilidad de integrar una lista del oficialismo por eso creemos en que se puede dar algo muy lindo y con respeto. Todos los Militantes del Peronismo siempre hemos sido los más fieles y los defensores acérrimos de nuestro Partido, sin tener posibilidad. Por eso creo en las internas”, señaló.

“Compañeros de esta , mi generación , y pasadas, estuvieron en nuestro Partido con una Militancia impecable y nunca tuvieron la posibilidad de participar o ser convocados, quizás por no atreverse, por el temor a competir, o algún apriete por parte de algún mal intencionado, por lo que no se animaron a las internas”, destacó.

“Pero tenemos y hemos tenido muy buenos cuadros que podrían y pueden representar a La Pampa muy bien. En nuestro caso no queremos quedarnos con el sabor amargo y el recuerdo de haber Militado en el Peronismo por tantos años para que los candidatos siempre fueran otros. Tenemos ganas, ideas y proyectos para llevar adelante, no pretendemos postularnos porque si, a la sociedad y al Peronismo hay que presentarle buenas propuestas y darle la seguridad de que van a ser bien representado”, aseveró.

“Tenemos ganas y coraje nos sobra, a lo mejor algún día el pueblo le da la oportunidad a la Militancia de poder representarlos. No somos de prometer nada ya que no tenemos nada y mucho menos andar ilusionado a compañeros con promesas falsas de campaña como la costumbre que agarraron algunos para poder llegar. No tenemos dinero, pero con yuyos, cualquiera es brujo, dijera un amigo mío. Veremos qué pasa, falta mucho y no tanto, para las PASO”, cerró.

Rodríguez forma parte del grupo de militantes de base que cuestiona la inclusión de otros partidos y critican la conformación del Frente de Todos a nivel nacional y el Frente Justicialista Pampeano. Como alguna vez le pasó a los radicales con “la 3”, se anota en los que añoran participar con la “Lista 2” del PJ y le suma el reclamo de la apertura a la militancia barrial.

Fuente: Plan B noticias