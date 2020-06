«Todos terminan siendo unos chupa p… de la política, yo quiero saber cuándo haya un caso de coronavirus como se van a escudar», dijo el presidente de la Liga Pampeana, Norberto Cuevas, en confianza en un grupo de whatssap a sus colaboradores, sin embargo, el audio se reenvió, se viralizó en todos los grupos del fútbol pampeano y ayer el dirigente tuvo que improvisar una conferencia de prensa para aclarar la situación.

«Los audios es un tema que ya está hablado con el grupo de whatssap, que es un grupo de amigos y dónde no voy a participar más porque lamentablemente hay alguien que saca los audios. Cuando dije eso, que no es un término apropiado, lo dije en confianza más allá de que se viralizó», expresó el presidente Cuevas que se presentó en la conferencia rodeado de varios dirigentes de los clubes de la Liga Pampeana así como también por los integrantes de la Mesa Directiva de la institución.

Se le consultó sobre el audio y a que se refería con que la política estaba en el medio de la situación tensa que se da entre el Gobierno Provincial, que habilitó los entrenamientos en los clubes, y el Consejo Federal de AFA que prohíbe terminantemente la práctica deportiva hasta que todos las Ligas se encuentren en la misma Fase de contención del coronavirus.

Vuelta a las prácticas

«Hay clubes en General Pico que han llamado a la vuelta a los entrenamientos. Volvemos a reiterarles que no se puede, hay una orden del Consejo Federal que dice que hasta que todo el país no esté en Fase 4 no se podrán realizar prácticas, ni partidos amistosos, ni oficiales. Tengan cuidado, ya en Santa Rosa el Club Mac Allister fue intimado a hacer un descargo», contó Cuevas.

«Está la orden de practicar el deporte pero no va la mano de lo que dice el Consejo Federal. Parecería un enfrentamiento entre las Ligas y la orden que da el Gobierno. Nosotros tenemos que estar ajenos y regirnos por lo que dice el Consejo Federal. Traten de evitar practicar porque después vendrán las sanciones y luego no podrán participar en las competencias de la Liga. Les dije que tengan cuidado, que cuidemos a las instituciones y a la Liga. Hay un llamado de los clubes de Pico para volver a los entrenamientos. Les digo: usen la cabeza y no se dejen llevar por la política. En el medio queda la Liga presa de esa situación», sentenció.

«Respecto del audio, alguien lo sacó del grupo y hoy soy el hazmerreír porque estoy en boca de todos, lo tienen los grupos de técnicos, de los jugadores, de los profes, parece que Cuevas fuera el enemigo de la vuelta al fútbol. Lo que queremos es que se practique pero no que se sancione a los clubes desde el Consejo Federal», dijo Cuevas que subrayó que el viernes volvieron a recibir otra nota dónde se reafirmó desde el Consejo Federal su postura para que no haya diferencias deportivas.

«La Liga está unida»

Otro de los temas que se habló en la conferencia tuvo que ver con el pago de las cuotas sociales de los clubes en la Liga Pampeana ya que los equipos de General Pico adeudan sus aportes, algunos desde febrero, y habrían llamado a no pagar la cuota.

«La idea era comunicarles que la Liga está unida, está el presidente, secretario y los representantes de todos los clubes. Esto surge en virtud de una nota que han impulsado los clubes de Pico, Pico FC, Independiente y Ferro, para que la Liga no cobre los aranceles y que vayamos al Consejo Federal a pedirle el dinero para solventar los gastos fijos que tiene la Liga», destacó Cuevas.

«En la Liga Pampeana, cuando se hizo la asamblea en febrero, se votó una cuota de un monto para la Primera «A» y otro para la Primera «B» que es lo que ayuda a mantener la economía de la Liga. Los gastos incluyen a los empleados, de teléfono, de luz, de gas, de la página de internet y todo lo que la Liga produce» dijo y aclaró: «No entendemos porqué estando en Pico lo han hecho así, periodísticamente o a escondidas».

La Liga Pampeana cobra un monto de 7500 pesos a los clubes de Primera «A» y 6000 pesos a los de la «B» y con ello sostiene la economía de la institución y sus gastos fijos.

Sin aporte del CF

«La Liga no recibe dinero del Consejo Federal, en una época cuando existía el Prode se recibía un dinero de allí. Las Ligas viven de los aportes de los clubes y los clubes lo saben a eso. Nosotros tratamos de gastar lo mínimo necesario pero son los gastos que tenemos», explicó.

En ese sentido desechó la idea de lograr un aporte desde Buenos Aires: «le decimos a esos clubes que es una lástima que no hayan venido, que le podíamos haber explicado que el Consejo Federal no nos va a dar dinero porque hay más de 200 ligas que se manejan independientemente. Hemos gestionado un aporte a través de la Subsecretaría de Deportes pero aún no ha llegado».

Para finalizar, destacó que la mayoría de los clubes del interior de la Liga Pampeana son los que han realizado el aporte para sostener la economía de la institución en tiempos de pandemia. «La Liga se ha solventado con el aporte del dinero de los clubes del interior. En estos días hemos intimado a los clubes que algunos no pagan desde febrero o marzo. Por otra parte los seguros se pagan cuando hay competencia, ahora que no se compite no», dijo en referencia a una nota periodística dónde se daba cuenta que la Liga obligaba a pagar el seguro.

