En una extensa charla con Impacto Castex, Néstor Nogueira habló de diversos temas referidos a la política de frente a las próximas elecciones partidarias que se desarrollarán el 6 de junio próximo.

“Fuimos a hablar con la militancia y estamos pensando en un cambio de imagen y de cara, que fue lo que nos dijeron las anteriores elecciones, tanto las internas como las generales, que demos una vuelta de página”, comenzó la entrevista.

Aquí es donde el político no quiso reconocer la verdad, porque parece olvidarse de lo que sucedió al decir que el peronismo perdió en Castex. La realidad no es que la ciudad castense le dijo que no al peronismo, sino que rechazó a la línea política de Tato González con Marcelo Steinbauer como intendente.

Nogueira intentó despegarse de Julio “Tato” González, pero no hizo más que confirmar la sospecha que todo castense tiene de que representa a esa línea. Aunque se puede mencionar que ha pasado por diversos sectores porque reconoció haber formado parte de la línea de Pablo Bregani en el 2015.

“Hemos estado hablando con mucha gente, personas que están en la lista de “Tato” González, en la de Pablo Bregani, con gente que ya hace tiempo que no está en el peronismo y la hemos ido a buscar, pensando en esto de que tenemos que darle una renovación al justicialismo”, manifestó.

Aunque señaló que “no es una línea que sea de González, sino que está anclada en sus bases”, y agregó que “estamos tratando de darle una nueva imagen al Justicialismo, tratando de salir de esa etapa de si sos de González o de Bregani, a nadie le sirve seguir en esa discusión y menos a la sociedad de Eduardo Castex”.

Señalando constantemente que él es militante, en un momento de la entrevista confesó que en 2019 formó parte del grupo de Tato González que llevaba como intendente a Marcelo Steinbauer. En una charla llena de contradicciones reconoció ser de la línea de “Tato” y sentirse identificado con el kirchnerismo y no comulgar para el vernismo. ¿Acaso se olvidó que la lista del 2019 iba por y para el vernismo?.

Nogueira explicó que “es mucho más que dos o tres nombres, lo que estamos proponiendo son nuevas caras, cuantos más seamos más difícil es torcer la voluntad de los afiliados. Hay una nueva generación que está buscando espacio y eso es lo que vinimos a buscar”. Sin embargo, aquí es donde se vuelve a contradecir porque anteriormente dijo que llamó a gente de la lista de Tato González, por lo que entonces el cambio no es tanto.

En un momento de la entrevista surgió un interrogante: ¿Nogueira aspira a intendente de Eduardo Castex?

Fue cuando el peronista se puso el traje de intendente y expresó que “tenemos un pueblo muy chato, hay pueblitos mucho más chicos que Castex en La Pampa que tienen empresas de hasta 50 empleados”, y añadió “a eso tenemos que apuntar, a que el peronismo tiene que volver a generar puestos de trabajo genuinos, tiene que darle las condiciones a los privados para que puedan gestionar sus empresas y contratar más empleados, y a partir de ahí comenzar a trabajar”.

También habló de Magalí Mancilla y dijo que él “hace muchos años que no vive en Castex, hemos hablado y sé que está armando una lista, hablamos dos o tres veces por teléfono y tiene la postura de que yo pertenezco al Tato y bueno, son las creencias que están dando vuelta”.

“Pensando en que a Castex hay que transformarlo, no sólo hablamos de las calles que están desafaltadas y de las dificultades que hay para transitar dentro de la localidad y en los caminos de tierra, sino también tiene que haber un justicialismo que facilite las condiciones para que la parte privada pueda generar puestos de trabajo y en esto vamos a trabajar desde ahora hasta el 2023”, finalizó.