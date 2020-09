En la mañana de ayer, el sitio Cadena 3 informó que un paciente de 71 años de la localidad cordobesa de Villa Huidobro, que tenía cobertura de la obra social Pami en la Clínica Santa Teresita de Realicó, no pudo atravesar el límite interprovincial, y tuvo que ser trasladado de urgencia hacia Río Cuarto, pero murió en el camino.

La noticia, que causó conmoción y generó una ola de críticas por parte de la ciudadanía, apuntó directamente tanto a sectores de la Policía como del gobierno provincial. Como consecuencia, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, respondió a la publicación del medio cordobés afirmando que no se trató de una «emergencia».

Sin embargo, afirmó que «desde Salud y Seguridad de la Provincia siempre colaboramos con todas las localidades limítrofes que tengan problemas urgentes que resolver».

El intendente de la localidad de la vecina provincia, Silvio Quiroga, fue entrevistado por la Red Pampeana y confirmó que se trató de un paciente que requería una urgente atención: «Cuando nos disponíamos a preparar los móviles para trasladarlo hasta la Clínica Santa Teresita de Realicó, donde tenía cobertura de PAMI, nos dicen que no se va a permitir el ingreso. Entonces nos dirigimos a la ciudad de Río Cuarto con esta persona que tenía un edema pulmonar grave, que nada tenía que ver con la situación de COVID-19», sostuvo.

Cabe recordar que desde Huinca Renancó a Realicó, la distancia es de unos 30 kilómetros, mientras que desde la localidad cordobesa a Río Cuarto hay que transitar 200 kilómetros.

Agregó que este «lamentable» hecho se sumó a uno ocurrido el día anterior, en el que una mujer debió dar a luz dentro de la ambulancia que la trasladaba a Laboulaye, debido a que el anestesista de Realicó que se desempeña en su comuna se vio imposibilitado de salir por el protocolo sanitario.

«Así nos damos cuenta que con estas medidas arbitrarias tomadas en el marco de la pandemia se vulnera la persona, desde el punto de vista sanitario. Acá hay una región que está integrada sanitariamente. Somos todos argentinos, no podemos hablar de pampeanos o cordobeses», apuntó.

Negó conocer quién otorgó la directiva para que el control policial evite el paso del móvil sanitario, al tiempo que comunicó que la jefatura de la departamental a cargo de Cristian Murialdo intercedió -aunque sin resultados positivos- para tratar de cambiar la situación.

Quiroga afirmó que un magistrado de Control de Huinca Renancó hizo público en sus redes sociales, que arribó a un acuerdo con Vera para que el anestesista viaje una vez por semana. El jefe comunal se mostró disconforme por esta situación, al entender que esa medida no otorga soluciones, sino que tampoco se logró con los agentes correspondientes.

«Acá hay una cuestión de extralimitación de funcionarios, que no les hace ver dónde están parados. Después que se nos muere gente se dan cuenta. El subsecretario de Salud se tendría que haber reunido con el director del hospital local hace tiempo, y no esperar a que se muera gente, que nazcan los chicos en ambulancias. Hay que ser más profesionales, el amateurismo no es para gobernar, no es así la cosa, hay que ser más responsables. No podemos ser tan mediocres», añadió.

El intendente criticó las medidas restrictivas impuestas en el marco de la pandemia, y pidió mantener el centro a la hora de tomar decisiones: «No puede ser que por protegernos del COVID cambiemos la mirada que tenemos de las cuestiones. No te morís de COVID, pero te morís de un infarto», cerró.

