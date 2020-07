Pacientes oncológicos dependientes del Ministerio de Salud y del IPS atraviesan momentos angustiantes porque no pueden seguir sus tratamientos.

Desde hace 4 meses prácticamente todo se centra en la pandemia desatada por el COVID-19 y las muertes que ocasiona, pero esto no significa que otras enfermedades desaparecieron, al contrario, algunas de ellas, como el cáncer, siguen avanzando y no perdonan. Para los pacientes oncológicos el tiempo es fundamental, ya que un día sin tratamiento disminuye sus expectativas de vida.

Desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) dieron a conocer la triste noticia de que nuevamente una paciente falleció por falta de medicamentos, luego de esperar 3 meses para acceder a su medicación. “Sumamos 22 fallecidos en esta pandemia a la fecha, puede que muchos todavía estarían, pero con una Salud Pública paupérrima en cuanto a suministro de medicamentos solo nos queda seguir luchando, para que quienes quedan tenga esa oportunidad”, expresa el tuit.

Sumamos 22 fallecidos en esta pandemia a la fecha ….puede que muchos todavía estarían …Pero con una Salud Pública paupérrima en cuanto a suministro de medicamentos solo nos queda seguir luchando , para que quiénes quedan tenga esa oportunidad#Derechoalavida — ApacfaPy (@ApacfaP) July 7, 2020

Al respecto, Maru Vera, presidenta de Apacfa, comentó a La Nación que la paciente fallecida tenía 47 años y luchaba contra el cáncer de mama. Estaba en espera de su medicamento, específicamente el Fulvestrant. “Hace 3 meses que había solicitado por amparo y cuando estamos haciendo todos los trámites siempre se dilatan por la maldita burocracia que tiene todo este sistema de salud”, expresó.

Lamentó que el tiempo perdido hace que el cáncer avance y no puedan frenarlo, porque la persona tiene que recibir su tratamiento, ya que algunas veces el tipo de cáncer es muy agresivo y solamente los medicamentos son los que pueden frenarlo.

“Si uno está sin medicación no tiene mucha esperanza ni muchas expectativas de vida. A nosotros nos duele mucho tener que despedir a nuestras compañeras, llenas de optimismo de que se iban a salvar porque son personas jóvenes también, que tienen familia, que dejan la silla vacía dentro del hogar y quedan niños huérfanos. Eso es lo que duele, la impotencia de que tenemos que asimilar que somos enfermos de cáncer y una maldita burocracia que todavía no podemos romper”, sostuvo.

Sin avances

Explicó que existen departamentos como el de Insumos médicos donde se quedan los expedientes y tiene otra vez un comité de evaluación. “Yo no sé qué es lo que tienen que evaluar ya que nosotros tenemos un recurso de amparo que nos avala. Ellos lo que tienen que hacer es cumplir la orden del juez, nos tienen que acelerar eso. ¿Por qué tanto protocolo por algo que le corresponde ya al paciente que está esperando?”, cuestionó.

Mencionó que ellos hablaron con el ministro y el viceministro de Salud y que ellos tienen predisposición pero que la realidad es que llega a un cierto departamento y se tranca. “Para nosotros es difícil ir todos los días al ministerio con todo este problema de la pandemia y somos personas que estamos en tratamiento”, refirió y agregó que son como 50 personas que están esperando los medicamentos.

Mala gestión en IPS

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos de IPS, Gloria Fornerón, dijo que el problema con el tema de los medicamentos en el Instituto de Previsión Social es la mala gestión por parte de los administradores de turno.

Comentó que como asociación enviaron hace 15 días aproximadamente una nota solicitando respuesta acerca de los 12 medicamentos básicos que están en falta para poder seguir con sus tratamientos, pero que hasta la fecha no tuvieron ninguna contestación. Manifestó además que dichos medicamentos tienen un costo elevado por encima de un millón de guaraníes, dependiendo de cada caso.

“Estamos en una situación de emergencia total porque hay un faltante de un lote bastante importante, porque no es que estamos hablando de un medicamento, sino de un grupo de medicamentos fundamentales para el tratamiento del paciente en el cual el IPS sencillamente nos dice que no hay. No hay excusa, nosotros hemos aportado y ellos no pueden decir que es algo que no sabían y que no se previó porque hay todo un sistema de trabajo, mediante el cual se sabe los medicamentos que utilizan los pacientes”, lamentó.

Afirmó que más de 100 pacientes dependen de los medicamentos para seguir con sus tratamientos y que aproximadamente en los últimos 2 meses, más de 10 fallecieron esperando.